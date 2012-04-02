〔台湾财政〕最快一至两周内讨论是否课征证所税,结论送行政院(更新版)

(新增细节及相关背景)

路透台北4月2日电---台湾财政部长刘忆如表示,财政健全小组将于一至二周内开会讨论是否课征证券交易所得税.不过该结论仍需送行政院拍板.但若涉及修法还将送至立法院.

刘忆如周一在立法院接受备询时称,"不会拖到9月,最快会在一两周内讨论."

由财政部组成的"财政健全小组"已在上周选出资本利得税、管理国家债务等六项财政与税制改革议题,做为优先讨论议案,并预计在9月中先推出第一项改革案.[ID:nST0446078]

该议程出炉后,上周四台股.TWII收盘大跌2.06%,单日百分比跌幅为逾三个月来最大,加权股价指数.TWII跌165.41点至7,872.66.

不过财政部次长曾铭宗今日在立院表示,上周四及周五,台股成交量分别达1,400亿及1,000余亿台币,交易量还相当稳定.

刘忆如日前指出,资本利得课税检讨将涵盖证券及土地两大部分,包括所得税法中证券及土地免税条款、最低税负制、土地税法与证券交易税条例等法律.

截至2012年2月底止,中央公债未偿还余额为4兆8,335亿台币,平均每人负担债务22.0万.(完)