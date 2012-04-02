〔台湾财政〕最快一至两周内讨论是否课征证所税,结论送行政院(更新版)

更新版 1-中国企业：正威集团与中信证券联手竞购英超球会南安普顿--消息
路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
(新增细节及相关背景)
路透台北4月2日电---台湾财政部长刘忆如表示,财政健全小组将于一至二周内开会讨论是否课征证券交易所得税.不过该结论仍需送行政院拍板.但若涉及修法还将送至立法院.
刘忆如周一在立法院接受备询时称,"不会拖到9月,最快会在一两周内讨论."
由财政部组成的"财政健全小组"已在上周选出资本利得税、管理国家债务等六项财政与税制改革议题,做为优先讨论议案,并预计在9月中先推出第一项改革案.[ID:nST0446078]
该议程出炉后,上周四台股.TWII收盘大跌2.06%,单日百分比跌幅为逾三个月来最大,加权股价指数.TWII跌165.41点至7,872.66.
不过财政部次长曾铭宗今日在立院表示,上周四及周五,台股成交量分别达1,400亿及1,000余亿台币,交易量还相当稳定.
刘忆如日前指出,资本利得课税检讨将涵盖证券及土地两大部分,包括所得税法中证券及土地免税条款、最低税负制、土地税法与证券交易税条例等法律.
截至2012年2月底止,中央公债未偿还余额为4兆8,335亿台币,平均每人负担债务22.0万.(完)
--记者 董永年; 撰写 林妙容; 审校 杨淑祯
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