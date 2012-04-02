〔企业并购〕新加坡星展银行将以72亿美元收购印尼Bank Danamon

路透新加坡4月2日电---东南亚最大银行业者--星展银行(DBS Group Holdings)(DBSM.SI)已经同意以总值91亿坡元(72.4亿美元)的现金和股票收购印尼Bank Danamon (BDMN.JK),溢价幅度约52%,且将成为印尼当地第五大的银行业者.

星展银行此举是其达成亚洲区龙头银行目标的部分举措,该行周一表示,初步将以62亿坡元的股票从新加坡国有的投资机构淡马锡控股收购67.37%的股权.

之后则将以现金买进少数股东的股权,以股票及现金支付总值来看,对于Danamon的估价为每股7,000印尼卢比(0.77美元).

星展银行表示,将以每股14.07坡元的价格向淡马锡发行4.39亿新股;淡马锡目前已经持有星展银行约29%股权.

若加上星展银行目前持有的印尼资产,这项收购将使该行成为印尼第五大银行业者.

在同一份声明中,星展银行称马来西亚央行允许其开始与淡马锡旗下一单位展开协商,以收购Alliance Financial Group (ALFG.KL)实质达14%的股权.(完)