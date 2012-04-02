〔企业并购〕新加坡星展银行将以72亿美元收购印尼Bank Danamon

更新版 1-中国企业：正威集团与中信证券联手竞购英超球会南安普顿--消息
路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
路透新加坡4月2日电---东南亚最大银行业者--星展银行(DBS Group Holdings)(DBSM.SI)已经同意以总值91亿坡元(72.4亿美元)的现金和股票收购印尼Bank Danamon (BDMN.JK),溢价幅度约52%,且将成为印尼当地第五大的银行业者.
星展银行此举是其达成亚洲区龙头银行目标的部分举措,该行周一表示,初步将以62亿坡元的股票从新加坡国有的投资机构淡马锡控股收购67.37%的股权.
之后则将以现金买进少数股东的股权,以股票及现金支付总值来看,对于Danamon的估价为每股7,000印尼卢比(0.77美元).
星展银行表示,将以每股14.07坡元的价格向淡马锡发行4.39亿新股;淡马锡目前已经持有星展银行约29%股权.
若加上星展银行目前持有的印尼资产,这项收购将使该行成为印尼第五大银行业者.
在同一份声明中,星展银行称马来西亚央行允许其开始与淡马锡旗下一单位展开协商,以收购Alliance Financial Group (ALFG.KL)实质达14%的股权.(完)
--编译 张明钧;审校 龚芳
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路透北京2月23日 - 中国财政部周四表示，将依法坚决制止地方政府、金融机构违法违规举债担保行为，严控地方政府债务风险，依法设定地方政府举债规模的“天花板”，依法界定地方政府债务边界。
路透北京2月23日 - 新华社周四报导，上海市消保委联合上海师范大学商学院的调查发现，不少银行的产品收益率区间巨大，收益结构复杂，预期收益率的实现程度也偏低。部分银行销售的产品难以实现最高收益率。