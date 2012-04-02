澳洲经济指标总览--4月2日

更新版 1-中国企业：正威集团与中信证券联手竞购英超球会南安普顿--消息
路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间
零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
(较前月) 1月 +0.3% -0.1% 4月3日
商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)
商品及服务收支(亿澳元) 1月 逆差6.73 顺差17.09 4月4日
出口(较前月) -8% +2%
进口(较前月) -1% +1%
就业市场(经季节调整)
就业人口(较前月变动,千人) 2月 -15.4 +46.3 4月12日
--全职 持平 +12.3
--兼职 -15.4 +34
失业率 5.2% 5.1%
就业参与率 65.2% 65.3%
国际收支(经季节调整,单位为10亿澳元)
经常帐收支 第四季 赤字8.374 赤字5.824
商品与服务贸易收支 顺差3.589 顺差6.133
国际贸易价格指数
进口物价(较前季) 第四季 +2.5% 持平 4月20日
出口物价(较前季) -1.5% +4.0%
消费者物价指数(CPI)
总体CPI(较前季) 第四季 持平 +0.2% 4月24日
(较上年同期) +3.1% +3.3%
澳洲央行截尾均值(较前季) +0.6% +0.5%
(较上年同期) +2.6% +2.4%
澳洲央行加权中值(较前季) +0.5% +0.5%
(较上年同期) +2.6% +2.4%
国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP)
(较前季) 第四季 +0.4% +0.8% 6月6日
(较上年同期) +2.3% -- (完)
--整理 李春喜
路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
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