《热点透视》金砖国家成立新银行恐会分散新兴的影响力

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Jeff Glekin 编译 戴素萍

路透孟买3月30日电---金砖国家的全球影响力与日俱增,但可能有逾越的风险.金砖国家计划筹设一个类似于世界银行的机构,这有一些吸引力,尤其是考量到金融开发方面的需求、促进本币贸易的渴求,以及可以展现政治实力.但一家新兴国家的世界银行可能会分散了对全球经济发展所付出的努力、资金和才智.金砖国家也可能难以确保其对全球已有的开发银行的正当影响力.

当然,金砖国家可能辨称世界银行日渐偏离现实需求.中国和巴西自身的国家开发银行提供的放款更多.此外,尽管世行扩大改革,但在其高层职位中,发达国家的人数仍远高于金砖国家.因此金砖国家有另起炉灶的理由.其政策目标令人信服.在印度,庞大基础建设的融资需求急切.而中国则希望促进更多以当地货币计价的贸易.

对金砖国家的领导人而言,这也有政治上的吸引力.一个新兴国家的世界银行将是权力和威望的象征,并且证明了他们可以集结力量来创建一家有全球影响力的机构.

但从地区开发银行的过往纪录来看,情况并不光彩.政治干预及为亲信安排工作的情况不胜枚举.此外,还得考量到替该银行融资的成本.有些成员国(它们将是金砖银行的股东)的主权评等并非投资级.这样看来,扩大对世界银行资本的贡献并在发展方面进行更多投资,还比较合理.

当然这可能只不过是一种协商技俩.金砖国家暗示他们将另起炉灶,然真正的意图可能是集中精神,并建立在华府的影响力.金砖国家当然应把全部的注意力放在更大的权益上.这是第一次有一位新兴市场的候选人看来有可能角逐世界银行行长一职.政治、人力及实际资本最好都花在争取在世行运作及资金运用上有更大的话语权.(完)