〔台湾央行〕新增发行15天存单以平滑到期落点,为期两周

路透台北4月2日电---台湾央行周一表示,将从今日起至13日,连续两周发行15天期存单,以调整农历年长假以来存单落点不均的问题.利率与30天期存单相同,为0.87%.

过去央行通常在农历年前,因长假影响会提前以发行畸零天期存单调整落点,但此次是在年后针对银行业者需求,临时特别因应.

"主要是为了均化存单,"央行官员指出.

农历年长假以来,存单落点不均的状况延续至今.以上月为例,存单到期多数集中在上半月,约有3.4兆台币,但下半月到期存单量只有1.1兆,仅为上半月的三分之一.

特别是上周适逢月底/季底例行资金紧俏,央行到期存单却仅有2,944.5亿台币,令紧俏情况雪上加霜.由于银行资金量不足,申购30天期存单的量亦跟着减少,上周单周仅发行2,050亿,令本月下半月恐重演市场资金不足的窘境.

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