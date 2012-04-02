〔台湾债市〕RP利率平稳,月初资金陆续回流且供需有序

更新版 1-中国企业：正威集团与中信证券联手竞购英超球会南安普顿--消息
路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
路透台北4月2日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周一平稳,月初资金陆续回流,这两天银行端也有多达7,623.6亿台币到期存单流入,令市场资金水位补充无虞,场内资金供需有序.
资金调度人士指出,寿险资金供应充裕,投信端也有找券需求,但仍以收益率较高的公司债为主,附买回公债多为到期续做,资金进出波动幅度并不大.
值得注意的是,他们表示,自上周起部分投信将资金转作定存,将持续观察月初资金回流状况与央行冲销力道,不过预料短期对RP利率应影响有限.
今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.72-0.74%间.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯
路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
路透北京2月23日 - 中国财政部周四表示，将依法坚决制止地方政府、金融机构违法违规举债担保行为，严控地方政府债务风险，依法设定地方政府举债规模的“天花板”，依法界定地方政府债务边界。
路透北京2月23日 - 新华社周四报导，上海市消保委联合上海师范大学商学院的调查发现，不少银行的产品收益率区间巨大，收益结构复杂，预期收益率的实现程度也偏低。部分银行销售的产品难以实现最高收益率。