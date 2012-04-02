〔台湾债市〕RP利率平稳,月初资金陆续回流且供需有序

路透台北4月2日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周一平稳,月初资金陆续回流,这两天银行端也有多达7,623.6亿台币到期存单流入,令市场资金水位补充无虞,场内资金供需有序.

资金调度人士指出,寿险资金供应充裕,投信端也有找券需求,但仍以收益率较高的公司债为主,附买回公债多为到期续做,资金进出波动幅度并不大.

值得注意的是,他们表示,自上周起部分投信将资金转作定存,将持续观察月初资金回流状况与央行冲销力道,不过预料短期对RP利率应影响有限.

今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.72-0.74%间.(完)