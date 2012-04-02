〔台湾央行〕连续调升隔夜拆款代收利率以贴近市场,并修正利率曲线--官员

* 结束五个月低利,连续二周调升隔夜拆款代收利率

* 央行官员指为贴近市场利率

* 市场揣测升高,或与通膨疑虑有关

路透台北4月2日电---台湾央行连续二周调升隔夜拆款利率共1.8个基点,结束近五个月持于低利不动的态势,市场揣测央行或为提前因应通膨压力.惟央行官员称此举仅为贴近市场.

央行委由大型行库代收隔夜游资利率已近五个月没有调整.继上周一调升0.3个基点至0.395%,今日更一口气上调1.5个基点至0.41%.,幅度明显大于过去单次调整多数为半个基点或以下.PIBI

一位不愿具名的央行官员表示,今日调升隔夜拆款代收利率,是为贴近市场利率,并微幅修正利率曲线.

"因为好一阵子都停留在很低的利率...最近市场有高一点,就随市场调整."该名官员说,

这名官员也指出,指标隔夜拆款利率的曲线已"躺平在那里很久",适时修正曲线也属必要,这仍属正常操作层面,外界不必做过多联想.

不过当被问及央行是否将连续调高具引导市场利率意义的代收利率,官员称将会"看状况"决定.

央行此举已引发市场揣测,认为有意逐步引导短期拆款利率走高,并与油电价格近期将调涨有关.他们认为物价才是央行动作背后的关键,而且今天台币也见升值,央行或许将藉由汇率、利率都做反应,以缓和物价上涨压力.

"今天钱多,利率应该往下回,但事实上没有.所以我们也猜可能是要让隔拆缓步上去,这样以后调升利率时,才不会让大家一下子,措手不及."一名票券商人士称.

隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=中午报0.416%,与上日相同.区间在0.400-0.520%.央行今日存单到期金额为7,550.6亿台币.

该名人士也指出,若经济部本周再宣布电价调涨方案,或令央行有进一步拉抬短率的动作.不过,他认为,以目前30天期短票利率在0.85%上下,只要央行的隔拆代收率在0.5%以下,与市场仍有一段距离,对市况影响不大;但若央行利率接近0.6%,对市场便会有实质影响.

台湾经济部昨日宣布,自今天零时起取消油价减半缓涨措施,调涨幅度7-12%.经济部推算,这波油价调涨使今年经济成长率(GDP)减少约0.22个百分点,消费者物价指数(CPI)则上涨0.37个百分点.(完)