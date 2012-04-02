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市场报道 | 2012年 4月 2日 星期一 12:55 BJT

〔表格〕美国农业部3月1日季度库存报告摘要

路透华盛顿3月30日电---美国农业部周五公布以下谷物库存估计值(单位:千蒲式耳):

在农场 农场以外 整体库存 行业估计*

大豆

2012年3月1日 555,000 817,258 1,372,258 1,387,000

2011年3月1日 505,000 743,800 1,248,800

玉米

2012年3月1日 3,192,000 2,817,260 6,009,260 6,150,000

2011年3月1日 3,384,000 3,139,228 6,523,228

所有小麦

2012年3月1日 217,400 983,255 1,200,655 1,223,000

2011年3月1日 288,010 1,137,292 1,425,302

* 行业估计数据为路透对美国谷物市场分析师调查的结果

注:

参看完整美国农业部谷物库存报告,请点选USDA04.

欲流览美国农业部公布的数据重点,请点击AGUSA.

--编译 张明钧;审校 白云

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