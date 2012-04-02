〔台湾财政〕证所税是否课征讨论时程加速,股市反应尚理性(更新版2)

(新增更多官员说法及细节)

* 证所税是否课征一个月内送交行政院

* 稽征成本、股市稳定等成主要考量

* 股市反应尚称理性

路透台北4月2日电---为降低不确定因素对股市的冲击,台湾财政部长刘忆如周一表示,财政健全小组将于一至二周内开会讨论是否课征证券交易所得税,并在一个月内将结论送交行政院.

且由于缺乏课征证所税的法源依据,倘若政府决定开征,还必须交由立法院修法.针对民意的质疑,刘忆如在立法院接受质询时强调,会同时考量稽征成本、股市稳定与流动性、金融市场的国际竞争力等,不会贸然课征.

"为避免造成不安,会尽量缩短讨论时间...只针对证所税议题,一个月内提给行政院."她在立法院接受备询时称.

由财政部组成的"财政健全小组"甫于上周三选出资本利得税等六项改革议题,做为优先讨论议案.由于证所税也隶属资本利得税的项目.消息一出,隔日股市重挫2.06%.不少投资人担心,造成1988年股市在一个月内无量重挫逾3,000点的"复征证所税事件"再次重演.

不过身兼国安基金执行秘书的财政部次长曾铭宗,今日在立法院表示,上周四及周五,台股成交量分别达1,400亿及1,000余亿台币,交易量还相当稳定.

他并指出,国安基金会在15日开会讨论是否继续执行护盘任务.

**股市反应尚属理性**

虽然今日立法院针对证所税课征议题炮声隆隆,不过近日股市的交易还算理性.除代表散户心态的融资余额于上周四大降56.28亿台币外,外资及陆资反而小幅买超或卖超,并未出现外逃迹象.

面对质疑,刘忆如指出,证所税是否课征,首先要看稽征成本.由于台湾投资人流行开立多个证券交易帐户,在稽征作业上恐将有一定的困难度,且会增加成本.

此外,股市的稳定与流动性,也是是否开征的主要考量.金管会副主委吴当杰今日也在立法院重申立场,指台湾股市散户比重较高,为保护投资人且顾及证券市场的国际竞争力,将会积极参与财政健全小组的讨论.

纵然政府有意课征,刘忆如也提及,目前并没有法源依据,因此必须等到立法院修正相关法令后,才能开征.

她并表示,虽然没有课征证所税,但投资人出售股票时,都要缴交0.3%的证券交易税,预计今年来自证交税的收入可达1,265亿台币,占总税收的10%,不但是政府税收的稳定来源,基本上也有资本利得税的替代效益.

为了达成总统马英九重视分配正义,持续缩小贫富差距的当选承诺,财政部于日前成立"财政健全小组",并宣布最晚在9月中推出第一项改革案.[ID:nST0434878]

台湾在2001年民进党执政时期及2008年国民党执政时,均曾先后召开类似的财政税赋改革会议.不过会议达成的共识,例如课征资本利得税等,都因为种种考量而搁置延宕.

截至2012年2月底止,中央公债未偿还余额为4兆8,335亿台币,平均每人负担债务22.0万.(完)