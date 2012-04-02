〔台湾央行〕共发行6,445.5亿台币存单,发行余额减少1,105.1亿

更新版 1-中国企业：正威集团与中信证券联手竞购英超球会南安普顿--消息
路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
路透台北4月2日电---台湾央行周一公布,今日共发行6,445.5亿台币存单,相较存单到期金额7,550.6亿,存单发行余额减少1,105.1亿.
央行存单各天期发行金额如下:15天期2,377亿台币,利率为0.87%;30天期3,700.5亿台币,利率为0.87%;91天期251亿台币,利率为0.93%;182天期117亿台币,利率为1.05%.
央行上周五共发行863亿台币存单.
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆8,055.6亿台币.
拆款中心数据PIBC显示,修正后周五当日超额准备为234亿台币,至周日累计超额准备为158亿台币,加计前期1%的超额准备为1,019亿台币.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯
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路透北京2月23日 - 中国财政部周四表示，将依法坚决制止地方政府、金融机构违法违规举债担保行为，严控地方政府债务风险，依法设定地方政府举债规模的“天花板”，依法界定地方政府债务边界。
路透北京2月23日 - 新华社周四报导，上海市消保委联合上海师范大学商学院的调查发现，不少银行的产品收益率区间巨大，收益结构复杂，预期收益率的实现程度也偏低。部分银行销售的产品难以实现最高收益率。