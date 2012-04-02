〔台湾央行〕共发行6,445.5亿台币存单,发行余额减少1,105.1亿

路透台北4月2日电---台湾央行周一公布,今日共发行6,445.5亿台币存单,相较存单到期金额7,550.6亿,存单发行余额减少1,105.1亿.

央行存单各天期发行金额如下:15天期2,377亿台币,利率为0.87%;30天期3,700.5亿台币,利率为0.87%;91天期251亿台币,利率为0.93%;182天期117亿台币,利率为1.05%.

央行上周五共发行863亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆8,055.6亿台币.

拆款中心数据PIBC显示,修正后周五当日超额准备为234亿台币,至周日累计超额准备为158亿台币,加计前期1%的超额准备为1,019亿台币.(完)