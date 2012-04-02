版本:
中国
亚洲 | 2012年 4月 2日 星期一 14:59 BJT

〔表格〕台股外资及陆资卖超23.20亿台币,为连续第二日卖超

路透台北4月2日电---台湾证券交易所周一资料显示,外资及陆资在台股卖超23.20亿台币,为连续第二日卖超,上交易日为卖超18.44亿.

三大法人今日合计卖超35.90亿台币,上交易日修正后为卖超23.54亿.

以下为本月以来三大法人日买卖超纪录(单位为亿台币,r为修正后数字):

日期 外资及陆资 自营商 投信 合计

4/2 -23.20 -7.46 -5.24 -35.90

----------------------------------------------------

本月累计 -23.20 -7.46 -5.24 -35.90

月份 外资 自营商 投信 合计

3月 +323.20 -80.11 -55.16r +187.93r

2月 +634.70r +87.33r -51.96r +670.07r

1月 +513.18 +46.30 -71.04r +488.44r (完)

参看相关细节,请点选(here)

参看台湾股市相关新闻,请点选[TW-STX-CMN]

--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐