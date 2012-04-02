〔表格〕台股外资及陆资卖超23.20亿台币,为连续第二日卖超

更新版 1-中国企业：正威集团与中信证券联手竞购英超球会南安普顿--消息
路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
路透台北4月2日电---台湾证券交易所周一资料显示,外资及陆资在台股卖超23.20亿台币,为连续第二日卖超,上交易日为卖超18.44亿.
三大法人今日合计卖超35.90亿台币,上交易日修正后为卖超23.54亿.
以下为本月以来三大法人日买卖超纪录(单位为亿台币,r为修正后数字):
日期 外资及陆资 自营商 投信 合计
4/2 -23.20 -7.46 -5.24 -35.90
----------------------------------------------------
本月累计 -23.20 -7.46 -5.24 -35.90
月份 外资 自营商 投信 合计
3月 +323.20 -80.11 -55.16r +187.93r
2月 +634.70r +87.33r -51.96r +670.07r
1月 +513.18 +46.30 -71.04r +488.44r (完)
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--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯
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路透北京2月23日 - 中国财政部周四表示，将依法坚决制止地方政府、金融机构违法违规举债担保行为，严控地方政府债务风险，依法设定地方政府举债规模的“天花板”，依法界定地方政府债务边界。
路透北京2月23日 - 新华社周四报导，上海市消保委联合上海师范大学商学院的调查发现，不少银行的产品收益率区间巨大，收益结构复杂，预期收益率的实现程度也偏低。部分银行销售的产品难以实现最高收益率。