〔澳新汇市〕澳元和新西兰元受中国数据提振有限,关注澳洲央行动向

更新版 1-中国企业：正威集团与中信证券联手竞购英超球会南安普顿--消息
路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
路透悉尼/惠灵顿4月2日电---澳元与新西兰元周一竭力守住盘初升幅.尽管中国官方周日公布强劲的制造业数据,似乎减轻了中国硬着陆的风险,但市场仍保持警戒.
澳元兑美元AUD=D4在盘初因一连串停损单遭触发,而先上涨逾0.01美元至1.0470美元,之后又跌至1.0402美元.
澳洲国内房市数据意外疲弱及小时图上1.0360/70美元附近留下的缺口,均打压澳元,一些交易员称该缺口很可能被回补.
路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
路透北京2月23日 - 中国财政部周四表示，将依法坚决制止地方政府、金融机构违法违规举债担保行为，严控地方政府债务风险，依法设定地方政府举债规模的“天花板”，依法界定地方政府债务边界。
路透北京2月23日 - 新华社周四报导，上海市消保委联合上海师范大学商学院的调查发现，不少银行的产品收益率区间巨大，收益结构复杂，预期收益率的实现程度也偏低。部分银行销售的产品难以实现最高收益率。