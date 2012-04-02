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亚洲 | 2012年 4月 2日 星期一 14:35 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元受中国数据提振有限,关注澳洲央行动向

路透悉尼/惠灵顿4月2日电---澳元与新西兰元周一竭力守住盘初升幅.尽管中国官方周日公布强劲的制造业数据,似乎减轻了中国硬着陆的风险,但市场仍保持警戒.

澳元兑美元AUD=D4在盘初因一连串停损单遭触发,而先上涨逾0.01美元至1.0470美元,之后又跌至1.0402美元.

澳洲国内房市数据意外疲弱及小时图上1.0360/70美元附近留下的缺口,均打压澳元,一些交易员称该缺口很可能被回补.

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