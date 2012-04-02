〔印尼评等〕标普维持印尼展望正向,此前该国针对燃料政策做出决定

更新版 1-中国企业：正威集团与中信证券联手竞购英超球会南安普顿--消息
路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
路透雅加达4月2日电---评级机构标准普尔表示,维持印尼评级展望为正向,此前印尼国会决定授权政府根据某些条件提高补贴后的燃料价格.
"我们维持印尼主权评级的正向展望,反映出调升的可能性,前提是通胀持续受到控制,且资产负债表也持续改善.而这可能会结合政府成功落实部分财政、行政及结构性改革议题,"标普在声明稿中称.
"如果改革停滞,或者缺乏及时且合适政策来因应新的财政或外部压力,将危及评级稳定或使其走弱,"标普主权与国际公共财务评等副主管Agost Benard说.
近几个月来,穆迪及惠誉已把印尼评等提升至投资级.(完)
--编译 李婷仪;审校 王冠中
路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
路透北京2月23日 - 中国财政部周四表示，将依法坚决制止地方政府、金融机构违法违规举债担保行为，严控地方政府债务风险，依法设定地方政府举债规模的“天花板”，依法界定地方政府债务边界。
路透北京2月23日 - 新华社周四报导，上海市消保委联合上海师范大学商学院的调查发现，不少银行的产品收益率区间巨大，收益结构复杂，预期收益率的实现程度也偏低。部分银行销售的产品难以实现最高收益率。