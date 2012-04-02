〔印尼评等〕标普维持印尼展望正向,此前该国针对燃料政策做出决定

路透雅加达4月2日电---评级机构标准普尔表示,维持印尼评级展望为正向,此前印尼国会决定授权政府根据某些条件提高补贴后的燃料价格.

"我们维持印尼主权评级的正向展望,反映出调升的可能性,前提是通胀持续受到控制,且资产负债表也持续改善.而这可能会结合政府成功落实部分财政、行政及结构性改革议题,"标普在声明稿中称.

"如果改革停滞,或者缺乏及时且合适政策来因应新的财政或外部压力,将危及评级稳定或使其走弱,"标普主权与国际公共财务评等副主管Agost Benard说.

近几个月来,穆迪及惠誉已把印尼评等提升至投资级.(完)