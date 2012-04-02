〔台湾汇市〕台币/美元收至逾三周高位,但台股疲弱令涨势受限

更新版 1-中国企业：正威集团与中信证券联手竞购英超球会南安普顿--消息
路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
路透台北4月2日电---台币兑美元TWD=TP周一微幅收升2.4分,至逾三周以来高位.在中国官方制造业采购经理人指数(PMI)数据较佳的鼓舞下,非日亚币接连走强,不过,台湾调涨油价引发市场对企业获利的担忧,台股下跌令台币升幅受限.
台湾经济部宣布,自今天零时起取消油价减半缓涨措施,调涨幅度7-12%.经济部推算,这波油价调涨使今年经济成长率(GDP)减少约0.22个百分点,消费者物价指数(CPI)则上涨0.37个百分点.[ID:ID:nCT0447636]另外,电价调涨也传出最快可能在5月或6月实施.
交易商对此表示,油电价双涨恐使通货膨胀压力再现,央行可能放宽对台币升值容忍程度.不过,升值过快反而会削弱经济成长力道,而且也需考量出口商报价的竞争力,预料台币短线将缓步升值,波动幅度应不致太大.
"如果让台币升,但企业获利反而更差,这样不是更惨?"一位银行资深交易员称.
汇银人士指出,受到证券交易所得税和油电调涨等利空因素打压,台股近日走势疲弱,外资采双向操作且缺乏大幅进出,令台币多数时间陷入盘整僵局,市场谨慎气氛浓厚,未来若要突破盘局还有待台股量能放大所推动.
他们预估,台币短线交投先看29.40-29.55元间.
台币今日收在29.506元,前次收盘高位出现在3月9日,报29.504元.另外,台币盘中亦触及3月2日29.350以来最高.
台湾股市周一收盘下跌0.88%,至7,862.90点;外资及陆资在台股卖超23.20亿台币,为连续第二日卖超,上交易日为卖超18.44亿.[ID:nST0447912]
韩元KRW=周一上扬,因穆迪上调该国评级展望,韩元领涨新兴亚洲货币,但亚币升势受获利了结限制,此前中国强劲制造业数据未能彻底缓解对中国经济放缓的忧虑.[EMRG/SGCN]
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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日
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美元/台币六个月期 -0.195/-0.160 -0.190/-0.165
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--记者 李盈蒨; 审校 屈桂娟
路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
路透北京2月23日 - 中国财政部周四表示，将依法坚决制止地方政府、金融机构违法违规举债担保行为，严控地方政府债务风险，依法设定地方政府举债规模的“天花板”，依法界定地方政府债务边界。
路透北京2月23日 - 新华社周四报导，上海市消保委联合上海师范大学商学院的调查发现，不少银行的产品收益率区间巨大，收益结构复杂，预期收益率的实现程度也偏低。部分银行销售的产品难以实现最高收益率。