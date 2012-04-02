〔台湾汇市〕台币/美元收至逾三周高位,但台股疲弱令涨势受限

路透台北4月2日电---台币兑美元TWD=TP周一微幅收升2.4分,至逾三周以来高位.在中国官方制造业采购经理人指数(PMI)数据较佳的鼓舞下,非日亚币接连走强,不过,台湾调涨油价引发市场对企业获利的担忧,台股下跌令台币升幅受限.

台湾经济部宣布,自今天零时起取消油价减半缓涨措施,调涨幅度7-12%.经济部推算,这波油价调涨使今年经济成长率(GDP)减少约0.22个百分点,消费者物价指数(CPI)则上涨0.37个百分点.[ID:ID:nCT0447636]另外,电价调涨也传出最快可能在5月或6月实施.

交易商对此表示,油电价双涨恐使通货膨胀压力再现,央行可能放宽对台币升值容忍程度.不过,升值过快反而会削弱经济成长力道,而且也需考量出口商报价的竞争力,预料台币短线将缓步升值,波动幅度应不致太大.

"如果让台币升,但企业获利反而更差,这样不是更惨?"一位银行资深交易员称.

汇银人士指出,受到证券交易所得税和油电调涨等利空因素打压,台股近日走势疲弱,外资采双向操作且缺乏大幅进出,令台币多数时间陷入盘整僵局,市场谨慎气氛浓厚,未来若要突破盘局还有待台股量能放大所推动.

他们预估,台币短线交投先看29.40-29.55元间.

台币今日收在29.506元,前次收盘高位出现在3月9日,报29.504元.另外,台币盘中亦触及3月2日29.350以来最高.

台湾股市周一收盘下跌0.88%,至7,862.90点;外资及陆资在台股卖超23.20亿台币,为连续第二日卖超,上交易日为卖超18.44亿.[ID:nST0447912]

韩元KRW=周一上扬,因穆迪上调该国评级展望,韩元领涨新兴亚洲货币,但亚币升势受获利了结限制,此前中国强劲制造业数据未能彻底缓解对中国经济放缓的忧虑.[EMRG/SGCN]

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