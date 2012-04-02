中国金融：部分银行结构性理财产品预期最高收益率难实现--上海消保委
路透北京2月23日 - 新华社周四报导，上海市消保委联合上海师范大学商学院的调查发现，不少银行的产品收益率区间巨大，收益结构复杂，预期收益率的实现程度也偏低。部分银行销售的产品难以实现最高收益率。
路透伦敦4月2日电---以下为CMC MARKETS分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
英镑/美元:上周收在1.6000美元水准上方,在结构上对英镑有利,有可能再度上看1.6170水位及去年10月高位.若跌落1.5930,将延迟上述可能性,并再度下看1.5820及上周低位.
细看周线图,可发现英镑正处于关键点位,因其自2008年8月以来首度站回200周移动均线.英镑尚未收在该点位上方,但上周恰好收在这个点位.因此本周为未来走势的关键,我们需要密切留意周线收盘点位.
欧元/美元:汇价持续在1.3000区间低档及1.3385/90阻力的区间内波动.若跌落3月高位1.3385,则英镑将持续走弱.若站上1.3385,则很可能上探1.3490.
若要再度下看1.3000水准,则需先跌破1.3250支撑,以及上周低位1.3190美元.
美元/日圆:81.90日圆的关键支撑,令美元得以持续挺坚,进而可望进一步上扬.关键阻力仍为84.10/20的双重顶,但若在该水准下方,则需留意两周前空头吞蚀烛型的周线图,这意味着美元若跌落81.90,短线仍有可能跌向云区支撑80.60进行整理.
若攻破84.20,则将扭转空头烛型,这意味着美元有可能升至85.15日圆.
纽约 当日 今年来 2011年
0755GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
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欧元/美元 EUR= 1.3362 1.3343 +0.14 +3.22 1.2945
美元/日圆 JPY= 82.85 82.79 +0.07 +7.68 76.94
欧元/日圆 EURJPY=R 110.68 110.47 +0.19 +11.16 99.57
美元/瑞郎 CHF= 0.9009 0.9020 -0.12 -3.91 0.9376
英镑/美元 GBP= 1.6017 1.6010 +0.04 +3.10 1.5535
美元/加元 CAD= 0.9964 0.9978 -0.14 -2.25 1.0193
澳元/美元 AUD= 1.0410 1.0341 +0.67 +1.81 1.0225
新西兰元/美元 NZD= 0.8209 0.8182 +0.33 +5.46 0.7784
澳元/日圆 AUDJPY=R 86.250 85.610 +0.75 +9.68 78.640
新西兰元/日圆 NZDJPY=R 68.000 67.740 +0.38 +13.66 59.830
英镑/日圆 GBPJPY=R 132.71 132.55 +0.12 +11.03 119.53
澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2675 1.2629 +0.36 -3.44 1.3126
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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)
--编译 龚芳;审校 王冠中
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
路透北京2月23日 - 新华社周四报导，上海市消保委联合上海师范大学商学院的调查发现，不少银行的产品收益率区间巨大，收益结构复杂，预期收益率的实现程度也偏低。部分银行销售的产品难以实现最高收益率。
* 短率区间高位略见压力 * 明日月底最后交易日资金料偏松 * 短票及RP利率持平既有区间不变 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北2月23日 - 台湾银行间短率周四区间高位略见压力。资金调度人员称，因应月 底连续假期，明日为2月底最后交易日且须累算五天积数，但因金融机构此前皆已避开资金 落点月底，致今日资金需求更形减弱，而银行间资金却渐转松，只能仰赖央行冲销过剩资金 。 他们表示，今天不仅票券商资金需求疲弱，连银行间也普遍多钱不缺资金，使得跨月拆 款交投明显转趋淡静，场上改以调度便宜月内短钱的需求为主，预期明日资金情势也是如此 宽松，加以明日央行定存单到期仅6亿台币，银行间资金去化更增添难度。 〞今天都没什交易，没需求降价也没用，下午只能仰赖老大。〞一位大型银行交易员说 。 另位大型银行交易员也称，虽然3月初有国际板债券大额交割的变数，但2月底连续假期 过后，银行间在旬底只剩三个交易日可调整帐上积数，料资金情势仍会持续偏松，不然旬底 最后交易日(3月3日)正好逢周五
路透北京2月23日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *汝城县城建开发 3 7 2/22簿记建档 5.69% 上限5.80% AA- 2.77 3-7年末偿还15-25%本金 瀚华担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 重庆万盛经济