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市场报道 | 2012年 4月 2日 星期一 16:02 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

路透伦敦4月2日电---以下为CMC MARKETS分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

英镑/美元:上周收在1.6000美元水准上方,在结构上对英镑有利,有可能再度上看1.6170水位及去年10月高位.若跌落1.5930,将延迟上述可能性,并再度下看1.5820及上周低位.

细看周线图,可发现英镑正处于关键点位,因其自2008年8月以来首度站回200周移动均线.英镑尚未收在该点位上方,但上周恰好收在这个点位.因此本周为未来走势的关键,我们需要密切留意周线收盘点位.

欧元/美元:汇价持续在1.3000区间低档及1.3385/90阻力的区间内波动.若跌落3月高位1.3385,则英镑将持续走弱.若站上1.3385,则很可能上探1.3490.

若要再度下看1.3000水准,则需先跌破1.3250支撑,以及上周低位1.3190美元.

美元/日圆:81.90日圆的关键支撑,令美元得以持续挺坚,进而可望进一步上扬.关键阻力仍为84.10/20的双重顶,但若在该水准下方,则需留意两周前空头吞蚀烛型的周线图,这意味着美元若跌落81.90,短线仍有可能跌向云区支撑80.60进行整理.

若攻破84.20,则将扭转空头烛型,这意味着美元有可能升至85.15日圆.

纽约 当日 今年来 2011年

0755GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.3362 1.3343 +0.14 +3.22 1.2945

美元/日圆 JPY= 82.85 82.79 +0.07 +7.68 76.94

欧元/日圆 EURJPY=R 110.68 110.47 +0.19 +11.16 99.57

美元/瑞郎 CHF= 0.9009 0.9020 -0.12 -3.91 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.6017 1.6010 +0.04 +3.10 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9964 0.9978 -0.14 -2.25 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0410 1.0341 +0.67 +1.81 1.0225

新西兰元/美元 NZD= 0.8209 0.8182 +0.33 +5.46 0.7784

澳元/日圆 AUDJPY=R 86.250 85.610 +0.75 +9.68 78.640

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 68.000 67.740 +0.38 +13.66 59.830

英镑/日圆 GBPJPY=R 132.71 132.55 +0.12 +11.03 119.53

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2675 1.2629 +0.36 -3.44 1.3126

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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 龚芳;审校 王冠中

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