〔台湾债市〕五年期101/1R殖利率显着弹升,油价调升引发通膨题材

路透台北4月2日电---台湾五年增额券101/1R发行前交易殖利率周一显着弹升逾2基点,经济部宣布油价调涨方案,加以后续电价调涨待出炉,通膨议题带动殖利率上测,短中长券均在偏空气氛之下展开第二季交易.不过,资金面宽松的基调,料暂仍足以给予台债支撑.

交易商指出,虽然油电价调涨理论上可解读为一次性因素,但因为经济部的方案并非一次涨足,且电价调涨也传出最快可能在5月或6月实施,连串的消息或令通膨预期心理升高,台债短期偏空难免;不过,以今日走势来判断,利空动能料还不足以让殖利率站上前高.

"殖利率还是会有往上的压力,只要通膨的声音一直在,交易员会concern(担心),但不见得是怕它,"一金控银行业交易人士指出.以101/1R来看,虽然筹码不稳,殖利率料还有向上空间,但这波走势料不至于触及1.05%.

另一证券商交易人士指出,预期本周台债殖利率偏上行,但101/1R在1.03%料有所支撑;10年券101/5则是在接近1.3%前次未能站上的水准,对于空方应该会是心理关卡,特别是目前借券利率又来到0%以下(代表放空成本上涨),空方心里也是一个"闷"字.

台湾经济部周日宣布,自周一零时起取消油价减半缓涨措施,调涨幅度7-12%.经济部推算,这波油价调涨使今年经济成长率(GDP)减少约0.22个百分点,消费者物价指数(CPI)则上涨0.37个百分点.[ID:nST0447636]

台湾央行今早调升委托大型公股银行代为拆入隔夜资金利率1.5基点,连续二周调升隔夜拆款利率共1.8个基点,结束近五个月持于低利不动的态势,市场揣测央行或为提前因应通膨压力.惟央行官员称此举仅为贴近市场.[ID:nST0447842]

台湾股市周一收低0.88%,加权股价指数.TWII下跌70.10点至7,862.90点.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 101/1RA01101R=TWO +2.25 1.0188 1.0035-1.0220* 268.5

5 101/1A01101=TWO +2.30 1.0150 1.0077-1.0180 10.5

10 101/5A01105=TWO +1.20 1.2815 1.2788-1.2880 25.0

注:代表该期券交易以来最高.

证券商交易人士指出,油电价调涨带动的通膨预期心理,将令市场开始揣测央行祭出紧缩政策的时间点.加以第二季公债没有到期还本,发行余额呈现净增,且公司债发行又颇为热络,整个资金/筹码面的天平是稍稍朝偏空倾去.但他也指出,还需要更重大的题材面消息,才足以令殖利率在第二季向上突破.

金控银行业交易人士亦认为,通膨议题理论上会,长券利空反应会较大,但今日10年期殖利率升幅相对较五年期小,意谓着筹码颇为稳定.

央行在3月底宣布利率维持不变,符合市场预期.分析师认为,由于台湾有意调涨油、电价格,令央行密切关注通膨走势,央行下半年或有机会重新踏出升息步伐.[ID:nSB1449568]

此外,针对财政部长刘忆如表示将于一至二周内开会讨论是否课征证券交易所得税,该结论仍需送行政院拍板.交易员指出,预期这项政策要过关阻力不小,且还需要一段讨论时间,以法人交易为主的公债市场,目前反应比散户较多的股市要来的稳定.[ID:nST0447754]

另一方面,台湾柜买中心董事长陈树表示,已向中央银行建议提高公债交易商每年标售公债最低额由现行的8亿提高至30亿台币,并希望交易商能够提高双向报价的机制,进一步活络债券市场的交易.[ID:nST0445774]

银行交易员表示,以目前前20大公债交易商一年随便都拿下超过30亿台币筹码来看,影响不大;而且这项政策是否能活络次级市场交投也有待商榷.

美国公债价格周五下滑,为市场动荡的首季画上句号,首季表现为2010年第四季来最差.指标10年期美债US10YT=RR跌16/32,收益率升至2.22%,较周四尾盘升6个基点,突破200日移动均线切入位2.17-2.20%区域.

年期 期别 收盘价

30 101/4 A01104=TWO 没有成交

20 101/2 A01102=TWO 1.7500

10 101/5 A01105=TWO 1.2815

5 101/1 A01101=TWO 1.0150

2 101/3 A01103=TWO 0.8200 (完)