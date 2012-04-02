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亚洲 | 2012年 4月 2日 星期一 16:57 BJT

〔台湾债市〕101/1R期五年公债中,证券业卖超29.0亿台币

路透台北4月2日电---台湾柜台买卖中心周一公布,债券等殖成交系统中,五年公债101/1RA01101R=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)

业别 买进 卖出 买卖超金额

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银行业 33.50 10.00 +23.50

票券业 5.50 0.00 +5.50

证券业 12.00 41.00 -29.00 (完)

--记者 张雅菁;审校 屈桂娟

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