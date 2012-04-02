〔台湾个股〕华南银深圳分行获准台资企业人民币业务,盼5月开办

路透台北4月2日电---台湾金控业者--华南金控(2880.TW)旗下华南银行周一称,其深圳分行已获银监会核准办理台资企业人民币业务,成为台资银行第一家核准开办的分行,希望5月能顺利开办相关业务.

华南银行并将深圳分行资本金由3亿人民币提升至5亿,亦已获得两岸主管机关核准.

"在银监局检查核可后就可提报中央,以及营业项目变更完成,盼5月开办人民币业务."华南银相关人士对路透称.

目前仍有彰化银行(2801.TW)昆山分行、土地银行上海分行、合库金控(5880.TW)旗下的合库银行苏州分行、第一金控(2890.TW)旗下第一银行上海分行、国泰金控(2881.TW)旗下国泰世华银行上海分行都已向银监会提出申请开办大陆台资企业人民币业务.

针对何以能优先取得核准,该名人士认为,"由于华南银为今年初第一家执行年度检查报告,加上深圳银行家数比较少,所以比较快吧."

华南银在发布的新闻稿中表示,除开办人民币业务外,目前也积极筹设澳门分行、上海分行及深圳宝安支行,盼透过在大陆营运据点的扩充,深化对大陆台资企业的服务,并将连结目前已设立的香港、深圳、新加坡、胡志明市及雪梨等分行据点以及筹划中的台湾及大陆租赁公司,建构出完整的亚太地区金融服务网.

华南金控今天收盘下跌0.59%,收在16.8台币,台湾加权指数则是下跌0.88%.(完)