〔台湾央行〕将在4月6日竞标一年期存单,金额1,000亿台币

路透台北4月2日电---台湾央行周一宣布,将于本周五(6日)竞标364天期定期存单,金额为1,000亿台币.

央行指出,上述存单将在9日(下周一)发行,标售方式采复数利率标,每一投标单位得标总额不得超过该期别标售总额的30%.

上个月标售同天期存单的加权平均得标利率在0.878%.[ID:nST0508685]

中央银行在第一季的理监事会议上决议暂停升息,目前重贴现率维持在0.87%不变.目前央行例行三种天期存单发行利率为:30天期存单发行利率为0.87%;91天期存单利率为0.93%;182天期利率为1.05%.(完)