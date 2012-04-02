〔台湾央行〕将在4月6日竞标一年期存单,金额1,000亿台币

更新版 1-中国企业：正威集团与中信证券联手竞购英超球会南安普顿--消息
路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
路透台北4月2日电---台湾央行周一宣布,将于本周五(6日)竞标364天期定期存单,金额为1,000亿台币.
央行指出,上述存单将在9日(下周一)发行,标售方式采复数利率标,每一投标单位得标总额不得超过该期别标售总额的30%.
上个月标售同天期存单的加权平均得标利率在0.878%.[ID:nST0508685]
中央银行在第一季的理监事会议上决议暂停升息,目前重贴现率维持在0.87%不变.目前央行例行三种天期存单发行利率为:30天期存单发行利率为0.87%;91天期存单利率为0.93%;182天期利率为1.05%.(完)
--记者 高洁如; 审校 屈桂娟
路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
路透北京2月23日 - 中国财政部周四表示，将依法坚决制止地方政府、金融机构违法违规举债担保行为，严控地方政府债务风险，依法设定地方政府举债规模的“天花板”，依法界定地方政府债务边界。
路透北京2月23日 - 新华社周四报导，上海市消保委联合上海师范大学商学院的调查发现，不少银行的产品收益率区间巨大，收益结构复杂，预期收益率的实现程度也偏低。部分银行销售的产品难以实现最高收益率。