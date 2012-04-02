台湾经济指标预测--4月3日至5月21日

中国金融：部分银行结构性理财产品预期最高收益率难实现--上海消保委
路透北京2月23日 - 新华社周四报导，上海市消保委联合上海师范大学商学院的调查发现，不少银行的产品收益率区间巨大，收益结构复杂，预期收益率的实现程度也偏低。部分银行销售的产品难以实现最高收益率。
路透台北4月3日电---以下为台湾近期预定公布的经济数据:
日期 当地时间 经济指标/活动 公布月份 预估值 前值
-------------------------------4月2日当周----------------------------------------
4/5 1600 外汇存底 3月底 -- 3,944.26亿美元
4/5 1600 消费者物价指数(CPI) 3月 -- +0.25%(年变动率)
-------------------------------4月9日当周----------------------------------------
4/9 1600 商品出口 3月 -- +10.3%(年变动率)
4/9 1600 商品进口 3月 -- +1.3%(年变动率)
-------------------------------4月16日当周----------------------------------------
4/20 1600 外销订单 3月 -- +17.6%(年变动率)
-------------------------------4月23日当周----------------------------------------
4/23 1600 季调失业率 3月 -- 4.15%
4/23 1600 工业生产 3月 -- +8.40%(年变动率)
4/25 1610 M2货币总计数 3月 -- +4.92%(年变动率)
--------------------------------5月21日当周-----------------------------------------
5/21 1620 经常帐 第一季 -- 顺差121亿美元
-- 1630 国内生产总值(GDP)概估 第一季 -- 统计值+1.89%(年增率)
-- 1600 央行理监事会议 第二季 -- 重贴现率1.875%
注:*代表新增.(完)
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--记者 董永年; 审校 屈桂娟
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
路透北京2月23日 - 新华社周四报导，上海市消保委联合上海师范大学商学院的调查发现，不少银行的产品收益率区间巨大，收益结构复杂，预期收益率的实现程度也偏低。部分银行销售的产品难以实现最高收益率。
* 短率区间高位略见压力 * 明日月底最后交易日资金料偏松 * 短票及RP利率持平既有区间不变 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北2月23日 - 台湾银行间短率周四区间高位略见压力。资金调度人员称，因应月 底连续假期，明日为2月底最后交易日且须累算五天积数，但因金融机构此前皆已避开资金 落点月底，致今日资金需求更形减弱，而银行间资金却渐转松，只能仰赖央行冲销过剩资金 。 他们表示，今天不仅票券商资金需求疲弱，连银行间也普遍多钱不缺资金，使得跨月拆 款交投明显转趋淡静，场上改以调度便宜月内短钱的需求为主，预期明日资金情势也是如此 宽松，加以明日央行定存单到期仅6亿台币，银行间资金去化更增添难度。 〞今天都没什交易，没需求降价也没用，下午只能仰赖老大。〞一位大型银行交易员说 。 另位大型银行交易员也称，虽然3月初有国际板债券大额交割的变数，但2月底连续假期 过后，银行间在旬底只剩三个交易日可调整帐上积数，料资金情势仍会持续偏松，不然旬底 最后交易日(3月3日)正好逢周五
路透新加坡2月23日 - 交易商表示，新加坡岸上柴油及航煤库存在过去一周下滑，但供应仍旧充裕，因看来有来自印度的现货船货。