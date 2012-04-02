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亚洲 | 2012年 4月 2日 星期一 18:24 BJT

〔东南亚股市〕收高,马来西亚股市创历史高位

路透曼谷4月2日电---东南亚股市周一上涨,马来西亚股市触及历史高位,投资人在中国制造业数据意外强劲之后增持风险性资产.

马来西亚主要股指.KLSE上涨0.5%,至1,603.8点,印尼股市.JKSE上涨1.1%至4,166.1点,是2011年8月以来最高位.

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