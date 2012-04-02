〔马来西亚期市〕棕榈油触及一年高位,因美国大豆种植面积可能减少

路透新加坡4月2日电---马来西亚棕榈油期货周一跳升至逾一年以来的最高位.此前美国政府数据显示,农户将减少种植大豆,在全球需求强劲之下,今年食用油供应前景料将吃紧.

美国农业部数据称,农户今年的大豆种植料将较预期减少2%,使大豆价格在上周五触及六个月高位,并推高棕榈油今年首度升破3,500马币.

"这对短期棕榈油原油价格是好消息,因大豆种植面积可能减少,意味着豆油产量将会减少,"吉隆坡CIMB Investment Bank分析师Ivy Ng说.

指标6月棕榈油期货FCPOc3上涨2.9%,至每吨3,532马币,为去年3月9日以来首次出现的水准.

成交量约为24,650口,略低于平常的水平25,000口,因有些交易商态度审慎.(完)