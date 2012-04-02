〔马来西亚期市〕棕榈油触及一年高位,因美国大豆种植面积可能减少

更新版 1-中国企业：正威集团与中信证券联手竞购英超球会南安普顿--消息
路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
路透新加坡4月2日电---马来西亚棕榈油期货周一跳升至逾一年以来的最高位.此前美国政府数据显示,农户将减少种植大豆,在全球需求强劲之下,今年食用油供应前景料将吃紧.
美国农业部数据称,农户今年的大豆种植料将较预期减少2%,使大豆价格在上周五触及六个月高位,并推高棕榈油今年首度升破3,500马币.
"这对短期棕榈油原油价格是好消息,因大豆种植面积可能减少,意味着豆油产量将会减少,"吉隆坡CIMB Investment Bank分析师Ivy Ng说.
指标6月棕榈油期货FCPOc3上涨2.9%,至每吨3,532马币,为去年3月9日以来首次出现的水准.
成交量约为24,650口,略低于平常的水平25,000口,因有些交易商态度审慎.(完)
--编译 李婷仪;审校 侯向明
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路透北京2月23日 - 中国财政部周四表示，将依法坚决制止地方政府、金融机构违法违规举债担保行为，严控地方政府债务风险，依法设定地方政府举债规模的“天花板”，依法界定地方政府债务边界。
路透北京2月23日 - 新华社周四报导，上海市消保委联合上海师范大学商学院的调查发现，不少银行的产品收益率区间巨大，收益结构复杂，预期收益率的实现程度也偏低。部分银行销售的产品难以实现最高收益率。