《企业并购焦点》雅芳回拒Coty百亿美元收购提议,后者有意加码

* Coty提出每股23.25美元的收购价,称还可以再加码

* 雅芳称其出价低估了公司价值

* 雅芳股价上涨15%至22.27美元

记者 Phil Wahba 编译 张明钧

路透4月2日电---全球最大化妆品直销商雅芳(Avon)(AVP.N)周一回绝了规模较小美容用品业者Coty Inc提出的100亿美元收购要约,这让面临营收下滑及贿赂调查等问题的雅芳成为各方焦点.

雅芳股价周一大涨超过15%,因市场揣测将会有更高出价而使交易达成.该公司董事会目前正试图寻找一名新的执行长以对整个公司进行检视,而该公司股价表现让董事会面临更大压力.

Coty Inc在3月向雅芳即将卸任的执行长Andrea Jung递送三份信函详列交易细节.该公司同时表示愿意提高出价.Coty旗下主要产品包括知名艺人碧昂丝(Beyonce)、Lady Gaga、以及玛丹娜(Madonna)使用的香水.

在周一的声明稿中,雅芳回拒了这项要约,称其"严重低估"公司价值,并称聘任新执行长后将会创造"更好的机会"来提升雅芳的价值,使之超越Coty的出价.

至少有一名股东表示认同.

"在雅芳应付收购要约前,新任执行长应有时间研拟策略,并让市场知悉."Kempner Capital Management Inc的投资经理Shawn Gault表示,根据路透数据,这家资产管理公司持有218,135股的雅芳股票.