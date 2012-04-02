《企业并购焦点》雅芳回拒Coty百亿美元收购提议,后者有意加码

中国金融：部分银行结构性理财产品预期最高收益率难实现--上海消保委
路透北京2月23日 - 新华社周四报导，上海市消保委联合上海师范大学商学院的调查发现，不少银行的产品收益率区间巨大，收益结构复杂，预期收益率的实现程度也偏低。部分银行销售的产品难以实现最高收益率。
* Coty提出每股23.25美元的收购价,称还可以再加码
* 雅芳称其出价低估了公司价值
* 雅芳股价上涨15%至22.27美元
记者 Phil Wahba 编译 张明钧
路透4月2日电---全球最大化妆品直销商雅芳(Avon)(AVP.N)周一回绝了规模较小美容用品业者Coty Inc提出的100亿美元收购要约,这让面临营收下滑及贿赂调查等问题的雅芳成为各方焦点.
雅芳股价周一大涨超过15%,因市场揣测将会有更高出价而使交易达成.该公司董事会目前正试图寻找一名新的执行长以对整个公司进行检视,而该公司股价表现让董事会面临更大压力.
Coty Inc在3月向雅芳即将卸任的执行长Andrea Jung递送三份信函详列交易细节.该公司同时表示愿意提高出价.Coty旗下主要产品包括知名艺人碧昂丝(Beyonce)、Lady Gaga、以及玛丹娜(Madonna)使用的香水.
在周一的声明稿中,雅芳回拒了这项要约,称其"严重低估"公司价值,并称聘任新执行长后将会创造"更好的机会"来提升雅芳的价值,使之超越Coty的出价.
至少有一名股东表示认同.
"在雅芳应付收购要约前,新任执行长应有时间研拟策略,并让市场知悉."Kempner Capital Management Inc的投资经理Shawn Gault表示,根据路透数据,这家资产管理公司持有218,135股的雅芳股票.
他补充道,"雅芳的价值要高得多."
路透北京2月23日 - 新华社周四报导，上海市消保委联合上海师范大学商学院的调查发现，不少银行的产品收益率区间巨大，收益结构复杂，预期收益率的实现程度也偏低。部分银行销售的产品难以实现最高收益率。
* 短率区间高位略见压力 * 明日月底最后交易日资金料偏松 * 短票及RP利率持平既有区间不变 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北2月23日 - 台湾银行间短率周四区间高位略见压力。资金调度人员称，因应月 底连续假期，明日为2月底最后交易日且须累算五天积数，但因金融机构此前皆已避开资金 落点月底，致今日资金需求更形减弱，而银行间资金却渐转松，只能仰赖央行冲销过剩资金 。 他们表示，今天不仅票券商资金需求疲弱，连银行间也普遍多钱不缺资金，使得跨月拆 款交投明显转趋淡静，场上改以调度便宜月内短钱的需求为主，预期明日资金情势也是如此 宽松，加以明日央行定存单到期仅6亿台币，银行间资金去化更增添难度。 〞今天都没什交易，没需求降价也没用，下午只能仰赖老大。〞一位大型银行交易员说 。 另位大型银行交易员也称，虽然3月初有国际板债券大额交割的变数，但2月底连续假期 过后，银行间在旬底只剩三个交易日可调整帐上积数，料资金情势仍会持续偏松，不然旬底 最后交易日(3月3日)正好逢周五
路透新加坡2月23日 - 交易商表示，新加坡岸上柴油及航煤库存在过去一周下滑，但供应仍旧充裕，因看来有来自印度的现货船货。