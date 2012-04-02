澳新经济指标预测--4月3日-4月10日****

中国金融：部分银行结构性理财产品预期最高收益率难实现--上海消保委
路透北京2月23日 - 新华社周四报导，上海市消保委联合上海师范大学商学院的调查发现，不少银行的产品收益率区间巨大，收益结构复杂，预期收益率的实现程度也偏低。部分银行销售的产品难以实现最高收益率。
路透4月3日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------4月2日当周-----------------------------------
4月3日(二)
0130 澳洲零售销售 2月 +0.3% +0.3%
0430 澳洲央行利率决定 4月 4.25% 4.25%
4月4日(三)
0130 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 2月 顺差10 逆差6.73
商品/服务进口(较前月) -- -1%
商品/服务出口(较前月) -- -8%
4月5日(四)
暂无重要数据
4月6日(五)
澳洲和新西兰因复活节假日休市.
--------------------------------4月9日当周-----------------------------------
4月9日(一)
澳洲和新西兰因复活节假日休市
4月10日(二)
0130 澳洲国民银行(NAB)企业状况指数 3月 -- 正3
企业信心指数 -- 正1
0130 澳洲ANZ网络招聘广告 3月 -- +3.8%
报纸招聘广告 -- -8.6%
4月10-15日
2200 新西兰房地产协会(REINZ)房价指数(较前月)3月 -- +0.8%
(较上年同期) -- +2.7% (完)
--编译 张若琪;审校 郑茵
路透北京2月23日 - 新华社周四报导，上海市消保委联合上海师范大学商学院的调查发现，不少银行的产品收益率区间巨大，收益结构复杂，预期收益率的实现程度也偏低。部分银行销售的产品难以实现最高收益率。
* 短率区间高位略见压力 * 明日月底最后交易日资金料偏松 * 短票及RP利率持平既有区间不变 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北2月23日 - 台湾银行间短率周四区间高位略见压力。资金调度人员称，因应月 底连续假期，明日为2月底最后交易日且须累算五天积数，但因金融机构此前皆已避开资金 落点月底，致今日资金需求更形减弱，而银行间资金却渐转松，只能仰赖央行冲销过剩资金 。 他们表示，今天不仅票券商资金需求疲弱，连银行间也普遍多钱不缺资金，使得跨月拆 款交投明显转趋淡静，场上改以调度便宜月内短钱的需求为主，预期明日资金情势也是如此 宽松，加以明日央行定存单到期仅6亿台币，银行间资金去化更增添难度。 〞今天都没什交易，没需求降价也没用，下午只能仰赖老大。〞一位大型银行交易员说 。 另位大型银行交易员也称，虽然3月初有国际板债券大额交割的变数，但2月底连续假期 过后，银行间在旬底只剩三个交易日可调整帐上积数，料资金情势仍会持续偏松，不然旬底 最后交易日(3月3日)正好逢周五
路透新加坡2月23日 - 交易商表示，新加坡岸上柴油及航煤库存在过去一周下滑，但供应仍旧充裕，因看来有来自印度的现货船货。