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亚洲 | 2012年 4月 3日 星期二 07:15 BJT

****澳新经济指标预测--4月3日-4月10日****

路透4月3日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

--------------------------------4月2日当周-----------------------------------

4月3日(二)

0130 澳洲零售销售 2月 +0.3% +0.3%

0430 澳洲央行利率决定 4月 4.25% 4.25%

4月4日(三)

0130 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 2月 顺差10 逆差6.73

商品/服务进口(较前月) -- -1%

商品/服务出口(较前月) -- -8%

4月5日(四)

暂无重要数据

4月6日(五)

澳洲和新西兰因复活节假日休市.

--------------------------------4月9日当周-----------------------------------

4月9日(一)

澳洲和新西兰因复活节假日休市

4月10日(二)

0130 澳洲国民银行(NAB)企业状况指数 3月 -- 正3

企业信心指数 -- 正1

0130 澳洲ANZ网络招聘广告 3月 -- +3.8%

报纸招聘广告 -- -8.6%

4月10-15日

2200 新西兰房地产协会(REINZ)房价指数(较前月)3月 -- +0.8%

(较上年同期) -- +2.7% (完)

--编译 张若琪;审校 郑茵

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