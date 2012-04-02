日韩经济指标预测--4月3日-4月10日****

金属期市：智利和印尼供应受扰支撑期铜走强，市场等待特朗普讲话
路透伦敦2月27日 - 期铜价格周一小涨，因全球两大铜矿生产中断提供支撑，但走势迟滞，因市场等待美国总统特朗普对美国基建投资计划的进一步线索。
路透4月3日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------4月2日当周----------------------------------
4月3日(二)
0130 日本加班工资 2月 -- +1.2%
4月4日(三)
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超3,495
外资投资日本股市(亿日圆) -- 卖超2,427
4月5日(四)
2350 日本外汇储备(亿美元) 3月 -- 13,028
4月6日(五)
0500 日本领先指标 2月 -- +1.1
同时指标 -- -0.5
--------------------------------4月9日当周----------------------------------
4月8日(日)
2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月) 3月 -- +0.7%
(较上年同期) -- +3.5%
2350 日本未经季节调整经常帐收支(亿日圆) 2月 -- 赤字4,373
4月9日(一)
0500 日本服务业景气判断指数 3月 -- 45.9
4月10日(二)
-- 日本央行利率决议 4月 -- 0.10%
2350 日本银行放款余额(较上年同期) 3月 -- +0.6%
2350 日本机械订单(较前月) 2月 -- +3.4%
(较上年同期) -- +5.7% (完)
--编译 张若琪;审校 杜明霞
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
路透伦敦2月27日 - 期铜价格周一小涨，因全球两大铜矿生产中断提供支撑，但走势迟滞，因市场等待美国总统特朗普对美国基建投资计划的进一步线索。
路透2月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 302.0 12 301.0 5 * 4月 290.0 119 289.6 17 * 5月 285.3 91 284.5 10 * 6月 278.0 648 277.1 84 * 7月 272.6 3143 272.0 626 * 8月 270.0 4762 269.8 931 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000G
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