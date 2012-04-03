〔博鳌专访〕结构改革对全球经济复苏至关重要--世行行长佐利克(更新版)

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记者 药朝清

路透海南博鳌4月2日电---世界银行行长佐利克周一表示,发展中国家和发达国家必须开展结构性改革以维持经济复苏,并应对宽松货币政策的残余影响,因那可能带来新风险.

佐利克在2012年海南博鳌论坛间隙接受路透专访时加重警告称,若推迟痛苦的结构性转变,可能为新问题"埋下种子".

"尽管国际货币基金组织(IMF)侧重宏观经济稳定,但我想要说的是:需密切注意结构性改革,无论是印度、中国、欧洲、美国、日本还是其他国家,"他说道.

"如果各国不着手结构性改革以促进经济成长,货币当局就会面临继续非常规政策的压力,即便那其实无法真正解决问题."他说.

他指出,随着美国呈现温和复苏,全球经济已经趋稳,但欧洲的经济可能经历一段"(增长)放缓或无增长"时期.

佐利克担心资产泡沫等新的经济风险.在美国和欧洲等主要央行挹注钜额廉价资金以刺激经济增长后,可能出现资产泡沫.

"我不是要批评那些举措,但我认为必须承认那些举措只是争取时间,解决不了根本问题."他称.

"货币泡沫的本质就是你永远无法准确预测泡沫会在哪儿形成."

佐利克表示,以中国来说,需加大力度刺激消费,使其经济不再依赖投资和出口,且必须推行经济改革和开放.但他并不预见会出现大量改变.

他指出,中国10年前因加入世界贸易组织(WTO)而释放出的增长动能可能正在减弱,令中国领导人感受到需完成一些棘手改革的压力.

世界银行2月在一份报告中指出,中国正接近转折点,应推进结构性改革并朝自由市场迈进.[ID:nSB1412772]

佐利克寄望明年将接班的新一代中国领导人.

"我预计今年政府不会采取重大举措,因为这是政治过渡年."

对于人民币,佐利克则指出现在研判人民币是否到达平衡水准为时尚早,因为人民币不能完全自由兑换,人民币的汇率或未反映市场实际供需情况.

中国国务院总理温家宝和中国人民银行行长周小川近日都曾表示,人民币目前可能接近平衡水平.(完)