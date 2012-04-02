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亚洲 | 2012年 4月 3日 星期二 07:50 BJT

〔金砖国家〕4月2日股汇市收盘纵览

路透4月3日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月2日(周一)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收升0.6%,报1,047.72点.

中国股汇市:休市.[.SSCN][CNY/CN]

香港股市:香港股市周一连续第四日收低,受累于新鸿基地产的进一步走弱,因在其董事长被拘捕后,资金流出该股.恒生指数.HSI收低0.16%,报20,522.26点.恒生国企指数.HSCE则收涨0.17%,报10,658.76点. [.HKCN]

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印度股市:收升为连续第二个交易日上涨,银行类股因预期新财年现金紧俏情况将缓解而上涨.指标BSE指数.BSESN上涨0.42%,收报17,478.15点.[.BO]

印度汇市:休市.[INR/]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,643.200点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS上涨0.62%至878.77点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX涨0.27%至29.3600;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX升0.42%,报39.0700.

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巴西股市:拉美股市创下五日来最大单日升幅,此前有迹象显示美国经济成长强于预期,且全球投资人重拾对中国的信心.圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP收升0.98%至65,144.92点,受钢铁、矿业及银行类股的提振,结束连四日跌势.[ID:nL2E8F2AIP]

巴西汇市:巴西雷亚尔兑美元BRBY下跌0.31%,至1.8277,因政府祭出举措来削弱雷亚尔,且有数据显示巴西的制造业脚步已连续第三个月放缓.[ID:nL2E8F2FZV]

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南非股市:收升,美国制造业的业务活动指数乐观提振投资者信心,惟绩优权重股MTN(MTNJ.J)因大规模诉讼的疑虑而再次下跌.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收升01.39%至30,132.52点,综合指数.JALSH收升1.25%,报33,974.63点.[.J]

南非汇市:南非兰特兑美元上涨,此前中国乐观的数据提振风险胃纳.1606GMT时,南非兰特兑美元ZAR=D3上涨0.37%至7.6290,上周收报7.6570.[ZAR/](完)

--编译 戴素萍;审校 吴云凌

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