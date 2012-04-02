〔金砖国家〕4月2日股汇市收盘纵览

金属期市：智利和印尼供应受扰支撑期铜走强，市场等待特朗普讲话
路透伦敦2月27日 - 期铜价格周一小涨，因全球两大铜矿生产中断提供支撑，但走势迟滞，因市场等待美国总统特朗普对美国基建投资计划的进一步线索。
路透4月3日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月2日(周一)走势纵览.
MSCI新兴市场指数.MSCIEF收升0.6%,报1,047.72点.
中国股汇市:休市.[.SSCN][CNY/CN]
香港股市:香港股市周一连续第四日收低,受累于新鸿基地产的进一步走弱,因在其董事长被拘捕后,资金流出该股.恒生指数.HSI收低0.16%,报20,522.26点.恒生国企指数.HSCE则收涨0.17%,报10,658.76点. [.HKCN]
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印度股市:收升为连续第二个交易日上涨,银行类股因预期新财年现金紧俏情况将缓解而上涨.指标BSE指数.BSESN上涨0.42%,收报17,478.15点.[.BO]
印度汇市:休市.[INR/]
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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,643.200点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS上涨0.62%至878.77点.
俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX涨0.27%至29.3600;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX升0.42%,报39.0700.
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巴西股市:拉美股市创下五日来最大单日升幅,此前有迹象显示美国经济成长强于预期,且全球投资人重拾对中国的信心.圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP收升0.98%至65,144.92点,受钢铁、矿业及银行类股的提振,结束连四日跌势.[ID:nL2E8F2AIP]
巴西汇市:巴西雷亚尔兑美元BRBY下跌0.31%,至1.8277,因政府祭出举措来削弱雷亚尔,且有数据显示巴西的制造业脚步已连续第三个月放缓.[ID:nL2E8F2FZV]
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南非股市:收升,美国制造业的业务活动指数乐观提振投资者信心,惟绩优权重股MTN(MTNJ.J)因大规模诉讼的疑虑而再次下跌.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收升01.39%至30,132.52点,综合指数.JALSH收升1.25%,报33,974.63点.[.J]
南非汇市:南非兰特兑美元上涨,此前中国乐观的数据提振风险胃纳.1606GMT时,南非兰特兑美元ZAR=D3上涨0.37%至7.6290,上周收报7.6570.[ZAR/](完)
--编译 戴素萍;审校 吴云凌
路透伦敦2月27日 - 期铜价格周一小涨，因全球两大铜矿生产中断提供支撑，但走势迟滞，因市场等待美国总统特朗普对美国基建投资计划的进一步线索。
路透2月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 302.0 12 301.0 5 * 4月 290.0 119 289.6 17 * 5月 285.3 91 284.5 10 * 6月 278.0 648 277.1 84 * 7月 272.6 3143 272.0 626 * 8月 270.0 4762 269.8 931 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000G
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