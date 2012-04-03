《台湾报摘》--经济日报4月3日

亚洲橡胶：TOCOM期胶受获利了结打压收跌，追随沪胶跌势
路透东京2月15日 - 东京工业品交易所(TOCOM)橡胶期货周三收跌，因投资人对最近的涨幅锁定利润，受上海期胶疲弱的影响。
* 头版头条:
--在博鳌论坛"吴李会"之际,中国大陆送台资银行大礼.华南金控(2880.TW)旗下华南银行深圳分行拔得头筹,昨日宣布获得大陆银监会核准开办大陆台资企业的人民币业务,估计5月初即可开办.
* 其他:
--力抗三星(005930.KS)持续坐大,苹果(AAPL.O)结合台、日面板厂强化布局.业者传出,苹果已出资为友达(2409.TW)苏州模组(LCM)厂,购入制造iPad mini的专用机台;苹果与友达联手开发视网膜技术,可望采购高解析及广视角面板.
--油价调涨拍板定案,下一波轮到电价调涨登场,面临夏月(6-9月)电价调涨时机,物价上涨压力窜升,为因应油电双涨可能带动的物价上涨,行政院决定启动稳定物价因应机制,展开抗通膨大作战.
--2011年上市柜企业财报昨日全数揭晓,台积电(2330.TW)税后纯益1,342亿台币,拿下年度'获利王',鸿海(2317.TW)与宏达电(2498.TW)分居二、三名;每股税后纯益(EPS)则由宏达电73.32台币夺标.
--台湾中信金控(2891.TW)旗下中国信托商银上日表示,相较于已在对岸设分行或已取得人民币业务的同业,该银行另辟蹊径,以总行名义在中国银行(601988.SS)(3988.HK)上海分行开设专门服务人民币跨境贸易结算的帐户,利率近3%,比中银香港(2388.HK)的0.629%高出至少2个百分点,有助开拓台商业务.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 詹静宜; 审校 林妙容
路透东京2月15日 - 东京工业品交易所(TOCOM)橡胶期货周三收跌，因投资人对最近的涨幅锁定利润，受上海期胶疲弱的影响。
路透墨尔本2月15日 - 伦敦期铜周三持稳于6,000美元重要关口之上，摆脱美元走高的不利影响，并在全球两大产出地出现供应担忧中找到支撑。
* 标售标的：央行两年期定存单 * 标售时间：周四(16日) * 标售金额：300亿台币 * 预测中值：0.650-0.675% * 受访机构：七家 路透台北2月15日 - 台湾央行周四将标售300亿台币两年期定存单。路透调查中值显示，该两年期定存单 加权平均得标利率料将落在0.650-0.675%，较上次的加权平均标售利率0.705%走低。 路透周三访谈七家金融机构，大区间在0.630-0.710%。 台湾央行上次标售的300亿台币两年期定存单加权平均得标利率为0.705%，该利率大致符合市场预期，并 较上次的标售结果0.502%大幅走高20.3个基点。 以下为交易员看法： --前次标售两年期定存单是在去年12月，当时资金偏紧导致得标利率较上期跳升逾20个基点，这次市场虽 分配不均，但整体仍偏宽松，且近期外资积极汇入，得标利率料下修。 --由于本月并没有两年期存单到期，因此没有到期续作的压力，但目前个别银行间的资金状况不同，去