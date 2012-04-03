《台湾报摘》--经济日报4月3日

* 头版头条:

--在博鳌论坛"吴李会"之际,中国大陆送台资银行大礼.华南金控(2880.TW)旗下华南银行深圳分行拔得头筹,昨日宣布获得大陆银监会核准开办大陆台资企业的人民币业务,估计5月初即可开办.

* 其他:

--力抗三星(005930.KS)持续坐大,苹果(AAPL.O)结合台、日面板厂强化布局.业者传出,苹果已出资为友达(2409.TW)苏州模组(LCM)厂,购入制造iPad mini的专用机台;苹果与友达联手开发视网膜技术,可望采购高解析及广视角面板.

--油价调涨拍板定案,下一波轮到电价调涨登场,面临夏月(6-9月)电价调涨时机,物价上涨压力窜升,为因应油电双涨可能带动的物价上涨,行政院决定启动稳定物价因应机制,展开抗通膨大作战.

--2011年上市柜企业财报昨日全数揭晓,台积电(2330.TW)税后纯益1,342亿台币,拿下年度'获利王',鸿海(2317.TW)与宏达电(2498.TW)分居二、三名;每股税后纯益(EPS)则由宏达电73.32台币夺标.

--台湾中信金控(2891.TW)旗下中国信托商银上日表示,相较于已在对岸设分行或已取得人民币业务的同业,该银行另辟蹊径,以总行名义在中国银行(601988.SS)(3988.HK)上海分行开设专门服务人民币跨境贸易结算的帐户,利率近3%,比中银香港(2388.HK)的0.629%高出至少2个百分点,有助开拓台商业务.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.