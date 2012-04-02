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亚洲 | 2012年 4月 3日 星期二 07:55 BJT

〔韩国数据〕3月外汇储备增至3,159.5亿美元,再创纪录高位

路透首尔4月3日电---韩国央行周二在声明稿中表示,韩国3月底外汇储备增加1.5亿美元,再创纪录高位,主要是因管理收益.

央行数据显示,3月底外汇储备从2月的3,158.0亿美元增至3,159.5亿美元.

央行把外汇储备增加部分归因于证券部位的获利.

韩国央行截至3月底的外汇储备为全球第七大,其中90.1%为有价证券.

下表为近月韩国外汇储备数据(单位为10亿美元):

3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月

315.95 315.80 311.34 306.40 308.63 310.98 303.38 (完)

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--编译 戴素萍;审校 孙茉莉

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