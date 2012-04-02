〔韩国数据〕3月外汇储备增至3,159.5亿美元,再创纪录高位

中国金融：部分银行结构性理财产品预期最高收益率难实现--上海消保委
路透北京2月23日 - 新华社周四报导，上海市消保委联合上海师范大学商学院的调查发现，不少银行的产品收益率区间巨大，收益结构复杂，预期收益率的实现程度也偏低。部分银行销售的产品难以实现最高收益率。
路透首尔4月3日电---韩国央行周二在声明稿中表示,韩国3月底外汇储备增加1.5亿美元,再创纪录高位,主要是因管理收益.
央行数据显示,3月底外汇储备从2月的3,158.0亿美元增至3,159.5亿美元.
央行把外汇储备增加部分归因于证券部位的获利.
韩国央行截至3月底的外汇储备为全球第七大,其中90.1%为有价证券.
下表为近月韩国外汇储备数据(单位为10亿美元):
3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月
315.95 315.80 311.34 306.40 308.63 310.98 303.38 (完)
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--编译 戴素萍;审校 孙茉莉
路透北京2月23日 - 新华社周四报导，上海市消保委联合上海师范大学商学院的调查发现，不少银行的产品收益率区间巨大，收益结构复杂，预期收益率的实现程度也偏低。部分银行销售的产品难以实现最高收益率。
* 短率区间高位略见压力 * 明日月底最后交易日资金料偏松 * 短票及RP利率持平既有区间不变 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北2月23日 - 台湾银行间短率周四区间高位略见压力。资金调度人员称，因应月 底连续假期，明日为2月底最后交易日且须累算五天积数，但因金融机构此前皆已避开资金 落点月底，致今日资金需求更形减弱，而银行间资金却渐转松，只能仰赖央行冲销过剩资金 。 他们表示，今天不仅票券商资金需求疲弱，连银行间也普遍多钱不缺资金，使得跨月拆 款交投明显转趋淡静，场上改以调度便宜月内短钱的需求为主，预期明日资金情势也是如此 宽松，加以明日央行定存单到期仅6亿台币，银行间资金去化更增添难度。 〞今天都没什交易，没需求降价也没用，下午只能仰赖老大。〞一位大型银行交易员说 。 另位大型银行交易员也称，虽然3月初有国际板债券大额交割的变数，但2月底连续假期 过后，银行间在旬底只剩三个交易日可调整帐上积数，料资金情势仍会持续偏松，不然旬底 最后交易日(3月3日)正好逢周五
路透新加坡2月23日 - 交易商表示，新加坡岸上柴油及航煤库存在过去一周下滑，但供应仍旧充裕，因看来有来自印度的现货船货。