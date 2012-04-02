(重温稿)〔台湾货币市场〕央行引导短率趋升,严控通膨成今年重点

* 央行调高隔夜拆款代收利率1.5个基点

* 通膨议题浮上台面

* 新增发行15天期存单,为期两周

* 短票利率因资金水位升高疲软

* 央行于本周五(6日)竞标364天期定期存单

记者 林妙容

路透台北4月2日电---台湾银行间短期利率周一在游资充沛下抗跌走稳.央行今日连续第二周调高隔夜拆款代收利率,且幅度拉高至1.5个基点.市场普遍解读,在油电双涨时程表敲定之际,严控通膨成央行今年工作的重中之重.

尽管央行官员对连两周拉高回收隔夜游资代收利率共1.8基点一事低调回应,称此举主要为贴近市场,并微幅修正利率曲线[ID:nST0447842].但市场认为,具引导利率指标性质隔夜代收利率调高并非偶然,背后物价隐忧才是主要因素.

"虽然1.5个基点对市场影响不大,但油价都还没涨足,电价也要涨...央行最重要的就是打通膨."一本地银行资金调度人士称.

交易员指出,银行间短期拆款利率一向跟着央行的代收利率走,央行调高利率后,等于把隔夜利率的底部往上垫高,已经没有回降的空间.尽管当前0.41%的隔拆利率看来依旧偏低,但往后因应政策及外部环境的变化,短率逐步走高的预期心理将慢慢发酵.

市场主要资金供应者--外商银的隔拆利率今日跟随央行从0.395%调升至0.41%.

此外,央行今日起至13日,连续两周发行15天期存单,以调整农历年长假以来存单落点不均的问题.利率与30天期存单相同,为0.87%.[ID:nST0447818]

交易商认为,央行此举将有效改善存单落点不均的问题,未来两周银行申购15天期存单将分流30天期的申购量,而本旬下半旬预期将不会出现像上周月底/季底资金十分紧俏的状况,利率走高的情况将较为缓和.

一周(2-7天)拆款区间在0.400-0.73%,高位已从上周五的0.85%回落,上日区间在0.395-0.85%.

隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.430%,上日在0.416%;区间在0.317-0.70%,上日在0.302-0.85.

**短票利率回软**

短票方面,票券商指出,上周五月底/季底因素发酵,外商资金无法拆出,央行存单到期也少,令利率走高.今日虽仍在旬底,但跨月来到月初,外商资金得以不受额度限制拆出,令闲钱瞬间涌出市场,资金水位升高带动利率回软.

"今天的钱满坑满谷,"一票券商交易员说.

今日银行间30天内短票利率主要成交在0.84-0.85%,上日在0.87-0.88%.

央行今日共发行6,445.5亿台币存单,相较存单到期金额7,550.6亿,存单发行余额减少1,105.1亿.其中15天期占今日发行量的37%.[TW/MMTCN]

央行并宣布,将于本周五(6日)竞标364天期定期存单,金额为1,000亿台币,将在9日(下周一)发行.上个月标售同天期存单的加权平均得标利率在0.878%.[ID:nST0508685]

本周存单到期金额总计为1兆(万亿)5,671.10亿台币,本提存期至周二结束,周三因清明节休市一日,周四开始是新提存期的首日.

本周余日存单到期金额分别为周二73亿、周四4,342亿以及周五3,705.5亿.

拆款中心资料PIBC显示,周一当日超额准备为584亿台币;累计超额准备为742亿台币,加计前期1%的超额准备为1,603亿台币.

**RP利率平稳**

债市同业附买回(RP)利率平稳,月初资金陆续回流,这两天银行端也有多达7,623.6亿台币到期存单流入,令市场资金水位补充无虞,场内资金供需有序.

资金调度人士指出,寿险资金供应充裕,投信端也有找券需求,但仍以收益率较高的公司债为主,附买回公债多为到期续做,资金进出波动幅度并不大.

值得注意的是,他们表示,自上周起部分投信将资金转作定存,将持续观察月初资金回流状况与央行冲销力道,不过预料短期对RP利率应影响有限.

今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.72-0.74%间.(完)