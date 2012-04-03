〔基金观点〕日本最大共同基金未计画续扩大澳元和新西兰元债券持仓

路透东京4月2日电---日本国际投信投资顾问公司规模210亿美元的旗舰债券型基金已完成适度的多元化配置,没有计划扩大其澳元和新西兰元计价债券的配置.该公司过去几个月对这两地债券的配置提高两倍.

该公司在其日本最大的共同基金中增加澳元和新西兰元计价债券的数量,因在债务危机考量下其寻求分散欧元区债券的配置.但该基金首席经理人对路透表示,目前该基金适度均衡.

该公司旗下的Global Sovereign Open(Glosov)首席基金经理人堀井正孝在接受专访时表示,"市场上最糟的不确定性,像是美国二次衰退疑虑、欧债危机恶化,以及日圆升值等,可能都暂时结束了."

"但现在没有一个表现突出.我们仍没有信心美国或欧洲会出现急速复苏.目前好坏因素都有,因此平衡投资很重要."

但堀井正孝表示,他希望新西兰和澳洲债券的总配置比重约为20%,但这两种货币的比重可能会微调.

他称,"在仔细比较两国的货币政策和经济趋势后,我在想要调高新西兰(相对于澳洲债券)的配比."

"我们的目标是分散投资,澳洲的经济和中国经济密不可分,因此澳洲有不确定性.长期来看,我们也会关注商品价格的效应."

截至周四,Glosov所管理的1.76兆(万亿)日圆(213.9亿美元)中,新西兰元计价的债券比重为0.8%.国际投信在2月时首次在其投资组合中加入新西兰债券,因其具有AAA信用评等且其经济情况良好.

澳元计价的债券比重为19.4%,是9月时近9%的两倍多,且是一年前6.5%的三倍多.指标花旗集团全球政府公债指数(Citigroup World Government Bond Index)的澳元计价债券权重仅1%.

上周时该基金的欧元区债券配比为10%,远低于2009年底高峰时的43%,也远低于指标指数的权重28.2%.

目前该基金所持有欧元区债券仅来自三个国家,其中德国债券比重为6.5%,荷兰债券比重为2.5%,芬兰债券比重为1.0%.

堀井正孝表示,尽管欧元区债务危机出现缓解迹象,但他无意改变此一比重,他还将避免在意大利及西班牙等欧元区国家进行再投资,除非其信用评等获得改善.

Glosov对丹麦、瑞典、挪威及英国债券持仓比重达20%.预期美债持仓比重将维持在20%左右.

堀井正孝表示,如果日圆持续贬值,该基金将进一步降低日本政府公债的配置.上周时其配比为11.7%,低于11月和12月时的22-23%.(完)