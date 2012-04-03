〔台湾货币市场〕4月3日及下提存期资金预期变化一览表(更新版)

亚洲橡胶：TOCOM期胶受获利了结打压收跌，追随沪胶跌势
路透东京2月15日 - 东京工业品交易所(TOCOM)橡胶期货周三收跌，因投资人对最近的涨幅锁定利润，受上海期胶疲弱的影响。
(新增央行标售364天期存单)
路透台北4月3日电---台湾货币市场周二及下提存期资金预期变化因素摘要如下:
宽松因素:
--央行存单到期73亿台币.
紧缩因素:
--央行料发行存单.
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(下提存期)
宽松因素:
--央行存单到期4兆5,502.6亿台币:
04/04 3,411.00亿
04/05 931.00亿
04/06 3,705.50亿
04/07 2,124.00亿
04/08 1,940.00亿
04/09 1,205.00亿
04/10 555.00亿
04/11 4,826.50亿
04/12 1,645.50亿
04/13 5,089.80亿
04/14 1,961.00亿
04/15 2,359.00亿
04/16 608.60亿
04/17 2,548.00亿
04/18 2,760.00亿
04/19 470.50亿
04/20 1,217.00亿
04/21 782.00亿
04/22 677.00亿
04/23 77.00亿
04/24 27.00亿
04/25 584.50亿
04/26 334.00亿
04/27 285.00亿
04/28 159.00亿
04/29 778.00亿
04/30 124.00亿
05/01 170.00亿
05/02 3,946.20亿
05/03 201.50亿
--公债付息40.83125亿台币:
04/21 89乙1期12息 19.68125亿
04/23 88乙1期13息 21.15000亿
--国库券到期520亿台币:
04/06 财100-4 270.00亿*
04/30 财100-8 250.00亿
--月底军公教薪饷拨款.
紧缩因素:
*--4/09:央行发行364天期定期存单,金额为1,000亿台币,4月6日标售.
--4/13:101/1R期五年期公债发行,金额400亿台币,4月10日标售.
--4/20:财101-1期91天期国库券发行,金额为300亿台币,4月19日标售.
--4/27:101/2R期20年期公债发行,金额为400亿台币,4月24日标售.
--5/02:财101-2期182天期国库券发行,金额为250亿台币,4月30日标售.
--菸酒税及货物税等例行性税款缴库.
注:* 表示更新. (完)
--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯
路透东京2月15日 - 东京工业品交易所(TOCOM)橡胶期货周三收跌，因投资人对最近的涨幅锁定利润，受上海期胶疲弱的影响。
路透墨尔本2月15日 - 伦敦期铜周三持稳于6,000美元重要关口之上，摆脱美元走高的不利影响，并在全球两大产出地出现供应担忧中找到支撑。
* 标售标的：央行两年期定存单 * 标售时间：周四(16日) * 标售金额：300亿台币 * 预测中值：0.650-0.675% * 受访机构：七家 路透台北2月15日 - 台湾央行周四将标售300亿台币两年期定存单。路透调查中值显示，该两年期定存单 加权平均得标利率料将落在0.650-0.675%，较上次的加权平均标售利率0.705%走低。 路透周三访谈七家金融机构，大区间在0.630-0.710%。 台湾央行上次标售的300亿台币两年期定存单加权平均得标利率为0.705%，该利率大致符合市场预期，并 较上次的标售结果0.502%大幅走高20.3个基点。 以下为交易员看法： --前次标售两年期定存单是在去年12月，当时资金偏紧导致得标利率较上期跳升逾20个基点，这次市场虽 分配不均，但整体仍偏宽松，且近期外资积极汇入，得标利率料下修。 --由于本月并没有两年期存单到期，因此没有到期续作的压力，但目前个别银行间的资金状况不同，去