〔希腊经济〕智库预计希腊经济今年将萎缩5%,比欧盟和IMF预估更悲观

基金产业：全球投资者增持欧股，但顾虑法国大选--美银美林调查
美银美林(BAML)对全球共计管理6,320亿美元的投资者这项调查是在2月3-9日间进行的，这段期间正值法国保守派的菲永(Francois Fillon)遭受财务丑闻打击，极右派领导人勒庞(Jean-Marie Le Pen)与中间派独立参选人马克龙(Emmanuel Macron)在法国大选民调中跃居领先地位。
路透雅典4月2日电---希腊最具影响力的智库--经济与工业研究基金会(IOBE)预计,该国经济今年将萎缩5%,看法比其国际金主更悲观,令该国政府达成财政目标的前景笼罩阴云.
希腊要加大实施财政撙节举措,以支持其财政,这是其最近与欧元区伙伴国和国际货币基金组织(IMF)达成避免无序违约的新救助计划的一部分.希腊能否继续获得资金将取决于其目标实现情况.
IOBE预计,希腊今年失业率将进一步升至20%,超过去年17.3%的纪录水准,因债务危机将导致更多裁员状况发生.
IOBE对经济成长前景的看法比欧盟执委会和IMF的预期更加暗淡,后者认为其经济将萎缩4.7-4.8%.
失业人口增加冲击消费者信心和整体营运预估,而且今年民间消费料再度大幅下降,超过去年7.1%的降幅.
该智库对迄今的政策举措提出批评,称政府对投资支出的削减幅度过大,提高市场竞争力的举措不足,私有化进程太慢.
这份季度报告还预计,随着需求继续疲软,今年通胀率将进一步降至1%以下,2011年为3.1%.(完)
--编译 李爽;审校 龚芳
美银美林(BAML)对全球共计管理6,320亿美元的投资者这项调查是在2月3-9日间进行的，这段期间正值法国保守派的菲永(Francois Fillon)遭受财务丑闻打击，极右派领导人勒庞(Jean-Marie Le Pen)与中间派独立参选人马克龙(Emmanuel Macron)在法国大选民调中跃居领先地位。
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路透纽约2月14日 - 美国一些知名对冲基金的投资经理去年第四季度将投资组合中相当大的一部分转为有望受益于特朗普政策的金融类股和医药类股，令这类基金1月份表现为四年来同期最佳。