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债券 | 2012年 4月 3日 星期二 09:43 BJT

〔希腊经济〕智库预计希腊经济今年将萎缩5%,比欧盟和IMF预估更悲观

路透雅典4月2日电---希腊最具影响力的智库--经济与工业研究基金会(IOBE)预计,该国经济今年将萎缩5%,看法比其国际金主更悲观,令该国政府达成财政目标的前景笼罩阴云.

希腊要加大实施财政撙节举措,以支持其财政,这是其最近与欧元区伙伴国和国际货币基金组织(IMF)达成避免无序违约的新救助计划的一部分.希腊能否继续获得资金将取决于其目标实现情况.

IOBE预计,希腊今年失业率将进一步升至20%,超过去年17.3%的纪录水准,因债务危机将导致更多裁员状况发生.

IOBE对经济成长前景的看法比欧盟执委会和IMF的预期更加暗淡,后者认为其经济将萎缩4.7-4.8%.

失业人口增加冲击消费者信心和整体营运预估,而且今年民间消费料再度大幅下降,超过去年7.1%的降幅.

该智库对迄今的政策举措提出批评,称政府对投资支出的削减幅度过大,提高市场竞争力的举措不足,私有化进程太慢.

这份季度报告还预计,随着需求继续疲软,今年通胀率将进一步降至1%以下,2011年为3.1%.(完)

--编译 李爽;审校 龚芳

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