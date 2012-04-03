更正:《全球市场》亚股因经济成长希望而上涨,此前美国公布强劲制造业数据

(更正:译文有误,内文倒数第三段改为"复活节假期",非"感恩节假期")

* MSCI不含日本亚太股指上涨0.5%,日经因日圆升值而下跌0.5%

* 美元兑日圆下跌,因美债收益率下跌

* 油价在大涨2%后走跌

路透东京4月3日电---亚洲股市周二上涨,全球股市隔夜劲升带来支撑,此前美国和亚洲主要出口地区公布强劲制造业数据,抵消了欧洲小幅衰退的迹象.

摩根士丹利资本国际公司(MSCI)不含日本的亚太股指.MIAPJ0000PUS上涨0.5%,日圆上涨则是冲击日股日经指数.N225下跌0.5%,进一步脱离上周触及的一年新高.

油价周一上涨2%令澳洲股市受到支撑,不过油价今日回跌.

"当前市场环境有利,因为在消化谨慎情绪与成长前景疑虑的同时,仍在小幅走高,这意味着市场信心实际上相当坚定."东京Astmax Investments商品基金经理Tetsu Emori表示

"经济成长的一个良好指标为油价,油价有部分是受到供给中断疑虑支撑,但其走强的部分因素也在于伴随经济复苏而来的需求力道."

美国强于预期的制造业数据拉抬美股至四年高位,欧股则创下三周来最大单日涨幅,尽管欧元区制造业活动表现低迷.

"美股的涨势定会提供一臂之力,"现代证券分析师Bae Sung-young表示,"对中国经济放缓的担忧已开始缓解."

美国供应管理协会(ISM)公布,美国3月制造业采购经理人指数(PMI)从2月的52.4升至53.4,亦超出53.0的分析师预估.[ID:nST0448122]

此前中国公布的官方制造业PMI意外跳涨,且韩国与台湾等主要出口地区制造业活动亦趋好,不过产出仍远称不上强劲.

周一数据亦显示,欧元区制造业连续第八个月处于萎缩,较小欧元区国家的景气下滑态势正在扩散至德法等核心国家.

"全球工业生产还不太可能恢复升势,尽管景气下滑在持续,工业生产仍处于稳定阶段,"巴克莱分析师称.

"我们仍然认为,美国经济复苏将继续支撑美元兑低收益的发达国家货币,以及加元兑其他商品货币,"他们称.

浏览全球制造业PMI图表,请点选(link.reuters.com/byv24s);

浏览美国美国供应管理协会(ISM)制造业指数图表,请点选(link.reuters.com/bam86s);

浏览风险资产总回报图表,请点选(link.reuters.com/nas47s).

**关注美国公债收益率**

投资者或将谨慎对待大举冒险行为,因稍晚将迎来关键数据,包括周五的美国非农就业报告,和下周的中国第一季国内生产总值(GDP).

美国联邦储备理事会(美联储,FED)联邦公开市场委员会(FOMC)稍晚将公布3月13日会议记录.

"周二公布的FOMC会议记录可能包括对量化宽松(QE)的讨论,进一步阐明推出第三轮量化宽松(QE3)的可能性,"法国兴业银行分析师说,"市场上有预期美联储采取观望模式的,也有预期4月FOMC会议将具体宣布QE3的."

关于美联储政策方向的看法是决定资金流动的关键因素.美国推出进一步货币刺激举措的预期降温上个月曾推高美债收益率,并提振美元兑日圆等低收益货币的汇率.

美国公债收益率(殖利率)下滑推动美元兑日圆周一走低.交易员称,美元/日圆周二延续跌势,触及三周低位81.55,之前触发81.90附近和81.80下方的止损卖单后.欧元兑美元EUR=微升0.2%,报1.3343,脱离周一低位1.3278.

油价周一强劲上涨后稍作喘息.布兰特5月原油期货LCOc1跌0.3%,报每桶125.07美元,上日结算价涨2.55美元.美国5月原油期货CLc1下滑0.3%,报每桶104.96美元,前一交易日结算价升2.21美元.[O/SCN]

上海市场周一至周三休市,欧洲、美国和部分亚洲市场将于周五休市,迎来复活节长周末假期.

亚洲信贷市场持坚,iTraxx亚洲除日本外投资级指数利差ITAIG5Y=MG缩窄2个基点.(完)