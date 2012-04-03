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亚洲 | 2012年 4月 3日 星期二 11:42 BJT

〔台湾债市〕RP利率几无变动,月初资金宽裕且未有紧缩因子干扰

路透台北4月3日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周二不变,月初资金宽裕且场内无明显紧缩因子,除续做交易外,也有部分投信和寿险新钱流入市场.

资金调度人士表示,尽管央行上日调高隔夜拆款代收利率,但今日并没见到客户刻意要求抬高利率,加上市场资金供应仍显充裕,因而此举仅收歛RP利率隔拆利率的利差,却无碍于市场资金调度,预料RP利率短线将可维持在既有区间.

不过,他们也强调,油电双涨令通货膨胀蠢蠢欲动,在此预期心理下,RP利率第二季还是有缓步垫高的压力,料于5、6月才会逐渐显现出来,将持续追踪央行冲销态度.

今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.72-0.74%间.(完)

--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯

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