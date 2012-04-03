(重温稿)〔路透调查〕澳洲央行4月会议料再次按兵不动,但未来数月有降息可能

亚洲橡胶：TOCOM期胶受获利了结打压收跌，追随沪胶跌势
路透东京2月15日 - 东京工业品交易所(TOCOM)橡胶期货周三收跌，因投资人对最近的涨幅锁定利润，受上海期胶疲弱的影响。
路透悉尼3月30日电---一项路透调查显示,澳洲央行周二会议料连续第三次维持利率不变,但未来几个月可能再度降息.
受访的的18位分析师一致预期,澳洲央行4月3日会议将维持指标利率于4.25%不变,此前央行曾表示,目前央行政策制定处于适宜水位.
"整体上,没有任何明显引发央行立即降息的触媒:低通货膨胀、全球风险阴魂未散、紧缩性财政政策等等都是缓慢发酵的问题,并非确凿的证据,"道明证券(TD Securities)亚太研究主管Annette Beacher称.
"因此我们预期澳洲央行将保持从容态度,因央行预测中期的经济成长及通货膨胀皆在趋势水准,同时也确认欧洲主权债/银行危机的蔓延风险大为降低(并非消除)."
但预料澳洲央行最快5月可能恢复降息,将指标利率降至4.00%.去年尾段澳洲央行共降息50个基点,当时全球经济前景突然恶化,且澳洲国内通胀不再被视为一项威胁.
虽然欧债危机或许已暂时降温,且美国经济正在缓慢改善,但中国经济急剧放缓的风险,以及对澳洲大宗商品需求趋软的疑虑近期再度抬头.
令人玩味的是,调查也显示,多位分析师认为2013年年初有升息的风险,认为一旦欧债危机威胁消退,澳洲央行将展开一波紧缩周期.(完)
--编译 蔡美珍;审校 张明钧
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路透墨尔本2月15日 - 伦敦期铜周三持稳于6,000美元重要关口之上，摆脱美元走高的不利影响，并在全球两大产出地出现供应担忧中找到支撑。
* 标售标的：央行两年期定存单 * 标售时间：周四(16日) * 标售金额：300亿台币 * 预测中值：0.650-0.675% * 受访机构：七家 路透台北2月15日 - 台湾央行周四将标售300亿台币两年期定存单。路透调查中值显示，该两年期定存单 加权平均得标利率料将落在0.650-0.675%，较上次的加权平均标售利率0.705%走低。 路透周三访谈七家金融机构，大区间在0.630-0.710%。 台湾央行上次标售的300亿台币两年期定存单加权平均得标利率为0.705%，该利率大致符合市场预期，并 较上次的标售结果0.502%大幅走高20.3个基点。 以下为交易员看法： --前次标售两年期定存单是在去年12月，当时资金偏紧导致得标利率较上期跳升逾20个基点，这次市场虽 分配不均，但整体仍偏宽松，且近期外资积极汇入，得标利率料下修。 --由于本月并没有两年期存单到期，因此没有到期续作的压力，但目前个别银行间的资金状况不同，去