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亚洲 | 2012年 4月 3日 星期二 11:04 BJT

〔日本股市〕日经指数早盘收跌,日圆上涨引发出口股卖压

路透东京4月3日电---日本股市日经指数周二早盘收跌,日圆兑美元攀升至三周高位,引发投资人将绩优出口股获利了结,该板块自1月以来快速上涨.

今年以来涨幅逾37%的丰田汽车(7203.T)下跌1%.索尼(6758.T)下跌1.6%,但今年迄今涨幅仍有22.3%.

早盘收市时,日经指数.N225下跌0.4%,至10,068.19点.从上周触及近10,255点的一年高位更进一步回落.东证股价指数.TOPX下跌0.6%报850.88点.(完)

--编译 李婷仪;审校 张明钧

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