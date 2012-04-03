〔台湾货币市场〕短率平稳,央行维持隔夜代收利率不变

亚洲橡胶：TOCOM期胶受获利了结打压收跌，追随沪胶跌势
路透东京2月15日 - 东京工业品交易所(TOCOM)橡胶期货周三收跌，因投资人对最近的涨幅锁定利润，受上海期胶疲弱的影响。
* 央行隔夜拆款代收利率持于0.41%
* 加权平均利率0.43%来到逾三年高位
* 4月短票估稳于0.84-0.88%
记者 林妙容
路透台北4月3日电---台湾银行间短期利率周二稳于既有区间.央行今日维持隔夜拆款代收利率于0.41%,但上日隔拆加权平均利率来到逾三年高位,市场紧密观察假期后央行是否加速引导短率扬升.
市场人士指出,尽管今日是旬底且明天适逢假日,但央行连续两交易日放缓冲销力量,未冲销存单量逾2,000亿台币,市场资金不虞匮乏,拆借有序,宽裕水位令成交高点回落,不过主要成交利率紧随央行脚步,持于当前水准.多数银行将焦点放在申购央行15天及30天期存单,以平衡下半旬的资金落点位置.
"今天央行没有调代收利率,但我们有在想是不是放假后就会动."一本地大型金融机构调度人士称.
他们认为,虽然央行两周来调高隔夜代收利率1.8个基点,时间拉长来看幅度并不大,且电价涨价方案尚未公布,跟随政策变化,央行以调升代收或作价令加权平均利率走扬的方式,引导短率扬升的空间仍大.
上日金融业隔夜拆款加权平均利率报0.43%,为2009年1月7日报0.451%以来的高点.
此外,交易员也认为,由于央行已启动短率走升的信号,周五即将标售的364天期存单得标利率可望止跌.至于是否得以反弹,仍将视假期过后市场资金情势研判.
台湾央行将于周五(6日)竞标364天期定期存单,金额为1,000亿台币.上个月标售同天期存单的加权平均得标利率在0.878%,为近期来的低点.[ID:nST0508685]
本地时间14:30时,一周(2-7天)拆款区间在0.420-0.72%,上日区间在0.4-0.73%.
同时间,隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.422%,上日在0.43%;区间在0.41-0.71%,上日在0.317-0.7%.
**短票利率持稳**
短票方面,票券商指出,本日为本旬旬底,因银行消化资金需求增高,买气不弱,加以票券商发票量亦属平稳,交易有序,利率与上日相去不远.
"虽然是旬底,但是月初钱没有那么紧."一票券商交易员说.
今日银行间30天内短票利率主要成交在0.84-0.85%,与上日相同.
展望本月提存期,台湾央行自本周一起连续两周增发15天期存单,为月底苦于资金紧俏的票券商带来活水.月底资金动能增强将襄助短票利率4月稳于当前区间0.84-0.88%.不过央行调节隔拆代收利率速度及股市走势仍须观察.[ID:nST0447928]
今日央行存单到期金额仅73亿台币,发行金额尚未公布.[TW/MMTCN]
本周存单到期金额总计为1兆(万亿)5,671.10亿台币,本提存期至今日结束,周三因清明节休市一日,周四开始新提存期首日.
本周余日存单到期金额分别为周四4,342亿以及周五3,705.5亿.
拆款中心资料PIBC显示,修正后,周一当日超额准备为536亿台币;累计超额准备为866亿台币,加计前期1%的超额准备为1,727亿台币.
**RP利率平稳**
债市同业附买回(RP)利率不变,月初资金宽裕且场内无明显紧缩因子,除续做交易外,也有部分投信和寿险新钱流入市场.
资金调度人士表示,尽管央行上日调高隔夜拆款代收利率,但今日并没见到客户刻意要求抬高利率,加上市场资金供应仍显充裕,因而此举仅收歛RP利率隔拆利率的利差,却无碍于市场资金调度,预料RP利率短线将可维持在既有区间.
不过,他们也强调,油电双涨令通货膨胀蠢蠢欲动,在此预期心理下,RP利率第二季还是有缓步垫高的压力,料于5、6月才会逐渐显现出来,将持续追踪央行冲销态度.
今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.72-0.74%间.(完)
--集体采写 李盈蒨; 审校 杨淑祯
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路透墨尔本2月15日 - 伦敦期铜周三持稳于6,000美元重要关口之上，摆脱美元走高的不利影响，并在全球两大产出地出现供应担忧中找到支撑。
* 标售标的：央行两年期定存单 * 标售时间：周四(16日) * 标售金额：300亿台币 * 预测中值：0.650-0.675% * 受访机构：七家 路透台北2月15日 - 台湾央行周四将标售300亿台币两年期定存单。路透调查中值显示，该两年期定存单 加权平均得标利率料将落在0.650-0.675%，较上次的加权平均标售利率0.705%走低。 路透周三访谈七家金融机构，大区间在0.630-0.710%。 台湾央行上次标售的300亿台币两年期定存单加权平均得标利率为0.705%，该利率大致符合市场预期，并 较上次的标售结果0.502%大幅走高20.3个基点。 以下为交易员看法： --前次标售两年期定存单是在去年12月，当时资金偏紧导致得标利率较上期跳升逾20个基点，这次市场虽 分配不均，但整体仍偏宽松，且近期外资积极汇入，得标利率料下修。 --由于本月并没有两年期存单到期，因此没有到期续作的压力，但目前个别银行间的资金状况不同，去