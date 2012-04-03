〔台湾货币市场〕短率平稳,央行维持隔夜代收利率不变

* 央行隔夜拆款代收利率持于0.41%

* 加权平均利率0.43%来到逾三年高位

* 4月短票估稳于0.84-0.88%

记者 林妙容

路透台北4月3日电---台湾银行间短期利率周二稳于既有区间.央行今日维持隔夜拆款代收利率于0.41%,但上日隔拆加权平均利率来到逾三年高位,市场紧密观察假期后央行是否加速引导短率扬升.

市场人士指出,尽管今日是旬底且明天适逢假日,但央行连续两交易日放缓冲销力量,未冲销存单量逾2,000亿台币,市场资金不虞匮乏,拆借有序,宽裕水位令成交高点回落,不过主要成交利率紧随央行脚步,持于当前水准.多数银行将焦点放在申购央行15天及30天期存单,以平衡下半旬的资金落点位置.

"今天央行没有调代收利率,但我们有在想是不是放假后就会动."一本地大型金融机构调度人士称.

他们认为,虽然央行两周来调高隔夜代收利率1.8个基点,时间拉长来看幅度并不大,且电价涨价方案尚未公布,跟随政策变化,央行以调升代收或作价令加权平均利率走扬的方式,引导短率扬升的空间仍大.

上日金融业隔夜拆款加权平均利率报0.43%,为2009年1月7日报0.451%以来的高点.

此外,交易员也认为,由于央行已启动短率走升的信号,周五即将标售的364天期存单得标利率可望止跌.至于是否得以反弹,仍将视假期过后市场资金情势研判.

台湾央行将于周五(6日)竞标364天期定期存单,金额为1,000亿台币.上个月标售同天期存单的加权平均得标利率在0.878%,为近期来的低点.[ID:nST0508685]

本地时间14:30时,一周(2-7天)拆款区间在0.420-0.72%,上日区间在0.4-0.73%.

同时间,隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.422%,上日在0.43%;区间在0.41-0.71%,上日在0.317-0.7%.

**短票利率持稳**

短票方面,票券商指出,本日为本旬旬底,因银行消化资金需求增高,买气不弱,加以票券商发票量亦属平稳,交易有序,利率与上日相去不远.

"虽然是旬底,但是月初钱没有那么紧."一票券商交易员说.

今日银行间30天内短票利率主要成交在0.84-0.85%,与上日相同.

展望本月提存期,台湾央行自本周一起连续两周增发15天期存单,为月底苦于资金紧俏的票券商带来活水.月底资金动能增强将襄助短票利率4月稳于当前区间0.84-0.88%.不过央行调节隔拆代收利率速度及股市走势仍须观察.[ID:nST0447928]

今日央行存单到期金额仅73亿台币,发行金额尚未公布.[TW/MMTCN]

本周存单到期金额总计为1兆(万亿)5,671.10亿台币,本提存期至今日结束,周三因清明节休市一日,周四开始新提存期首日.

本周余日存单到期金额分别为周四4,342亿以及周五3,705.5亿.

拆款中心资料PIBC显示,修正后,周一当日超额准备为536亿台币;累计超额准备为866亿台币,加计前期1%的超额准备为1,727亿台币.

**RP利率平稳**

债市同业附买回(RP)利率不变,月初资金宽裕且场内无明显紧缩因子,除续做交易外,也有部分投信和寿险新钱流入市场.

资金调度人士表示,尽管央行上日调高隔夜拆款代收利率,但今日并没见到客户刻意要求抬高利率,加上市场资金供应仍显充裕,因而此举仅收歛RP利率隔拆利率的利差,却无碍于市场资金调度,预料RP利率短线将可维持在既有区间.

不过,他们也强调,油电双涨令通货膨胀蠢蠢欲动,在此预期心理下,RP利率第二季还是有缓步垫高的压力,料于5、6月才会逐渐显现出来,将持续追踪央行冲销态度.

今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.72-0.74%间.(完)