(重温稿)《台湾利率预测》4月短票利率料稳于0.84-0.88%,增发15天期存单调度料更平顺

* 4月短票利率料在0.84-0.88%,稳于当前区间

* 央行增发15天存单,增月底资金动能

* 关注央行调升隔拆代收利率速度及股市走势

记者 林妙容

路透台北4月3日电---台湾央行自本周一起连续两周增发15天期存单,为月底苦于资金紧俏的票券商带来活水.月底资金动能增强将襄助短票利率4月稳于当前区间0.84-0.88%.不过央行调节隔拆代收利率速度及股市走势仍须观察.

货币市场交易人士表示,3月底适逢季底,又有国库的临时借款,令存单到期量偏少的告急资金情势雪上加霜.但央行终正视存单落点不均的老问题,以发行15天存单因应[ID:nST0447818],本月月底可望首度受惠,充沛资金将压制利率高点不过0.88%,甚至回落至0.87%.

"这个月市场多了资金,票券商拆款、卖票都会好过一些了."一位大型票券商交易主管表示.

路透访查五家金融机构所作预估中值显示,4月提存期金融同业间30天内短票主要成交利率在0.84-0.88%;上月主要成交区间也大约落在0.84-0.88%.

尽管央行上日加快调升隔夜拆款代收利率速度[ID:nST0447842],但短票市场人士认为,此举影响拆款市场甚于短票市场.主要是目前指标短票主要成交利率与拆款仍有约40多基点的差距,即使央行调升速度再快,也不至于在本月直接大幅拉近两市场的距离.不过央行动作仍是首要观察指标.

目前30天期短票成交利率约在0.84-0.85%,今日央行委托大型行库拆入隔夜游资利率维持在0.41%,与上日相同.

此外,在油电双涨等物价走高隐忧渐现的情况下,市场对央行引导短率上升的看法虽然逐渐加温,但认为重贴现率短期内仍将持于当前水准,同样令本月短票利率稳于区间.

不过,一家本地银行的交易员认为,股市走势恐成为本旬的另一变数.近来资本利得税及油电双涨等议题令股市回档修正,台股.TWII表现不佳或令市场资金主要供应者--外商银行恐面临资金撤出的风险,成为短票利率的底部支撑.

4月提存期共有逾4.55兆(万亿)台币的央行存单到期,并有520亿台币国库券到期及40.8亿公债付息的宽松因子;至于紧缩因素,财政部将发行两期公债,分别是五年及20年期公债,总计金额800亿台币,另发行两期国库券,金额为550亿.央行也将于周五(6日)例行标售1,000亿台币的一年期存单.[ID:nST0448256]

以下为各金融机构对4月提存期银行间主要交易的短票利率高低档预期:

金融机构 最低利率% 最高利率%

-----------------------------------------

中型银行 0.84 0.87

大型票券商 0.84 0.87

国际票券 0.84 0.88

中华邮政 0.84 0.89

永丰银行 0.85 0.88

-----------------------------------------

预估中值 0.84 0.88 (完)

参看台湾货币市场相关报导请点选[TW-MMT-CMN]