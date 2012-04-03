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货币新闻 | 2012年 4月 3日 星期二 14:01 BJT

〔台湾股市〕收跌102.05点至两个月最低收位,因油价上调及课税疑虑

路透台北4月3日电---台湾股市周二收跌1.3%至近两个月收盘低位,因政府允许油价调涨后引发企业获利疑虑,且财政部将在月内决定是否征收资本利得税的消息,均压抑大盘走势.

加权股价指数.TWII大跌102.05点至7,760.85,为2月7日以来最低收盘位.

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