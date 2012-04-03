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亚洲 | 2012年 4月 3日 星期二 14:17 BJT

《外汇动态》美元/韩元因停损卖盘而跌破费波纳奇支撑位,下看1,118.9

0601GMT---交易员称,美元/韩元KRW=KFTC进一步下跌,并跌破费波纳奇支撑位,因出现更多停损卖盘.他们并称,一些市场人士建立空头部位.

美元/韩元跌0.6%至1,121.6,跌破3月升势的费波纳奇61.8%回档位1,123.3.美元/韩元在3月20日低位1,120.5有较小的支撑,但可能跌向76.4%回档位1,118.9.

美元若确定跌破76.4%回档位及200日移动均线切入位1,118.1,则可能下探3月9日的低位1,113.6.(完)

--编译 戴素萍;审校 王冠中

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(完)

--编译 王兴亚;审校 李爽

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