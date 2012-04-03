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货币新闻 | 2012年 4月 3日 星期二 16:47 BJT

〔台湾央行〕共发行906亿台币存单,发行余额增加833亿

路透台北4月3日电---台湾央行周二公布,今日共发行906亿台币存单,相较存单到期金额73亿,存单发行余额增加833亿.

央行存单各天期发行金额如下:15天期344亿台币,利率为0.87%;30天期492亿台币,利率为0.87%;91天期42亿台币,利率为0.93%;182天期28亿台币,利率为1.05%.

央行上日共发行6,445.5亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆8,888.6亿台币.

拆款中心数据PIBC显示,修正后周一当日超额准备为536亿台币,累计超额准备为866亿台币,加计前期1%的超额准备为1,727亿台币.(完)

--记者 李盈蒨; 审校 屈桂娟

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