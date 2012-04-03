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债券 | 2012年 4月 3日 星期二 14:21 BJT

〔欧元债市〕德债开盘下跌,美国强劲数据打击避险意愿

路透伦敦4月3日电---德国公债周二开低,此前美国公布强劲制造业数据,削弱市场对低风险资产的买兴,但欧元区经济前景较弱,料将令德债跌势受限.

在周三欧洲央行会议之前,交投料将持续偏淡,许多投资人已开始休复活节假期.

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