版本:
中国
亚洲 | 2012年 4月 3日 星期二 14:27 BJT

〔韩国股市〕收升并创八个月收盘高位,汽车股领涨

路透首尔4月3日电---韩国股市周二收升并创下八个月收盘高位,尾随全球股市升势,此前美国公布强劲制造业数据,暗示了全球需求复苏稳健.

汽车类股上涨,现代汽车(005380.KS)跳升6.25%,起亚汽车(000270.KS)升3.43%,触及数月高位,因海外销售强劲且第一季获利展望亮丽.

综合股价指数.KS11收升0.99%至2,049.28点.(完)

--编译 戴素萍;审校 侯向明

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐