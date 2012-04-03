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亚洲 | 2012年 4月 3日 星期二 14:39 BJT

〔东京汇市〕日圆触及三周高位,受止损买盘以及空头回补拉抬

* 日圆第二季伊始走强,受空头平仓提振

* 但此波走势被视为美元/日圆涨势的修正

* 欧元在因令人失望的数据而下跌后扳回部分跌势

* 澳元疲软,澳洲央行虽维持利率不变但透露倾向放宽政策

路透东京4月3日电---日圆周二触及三周高位,因投资者削减近几周堆集的空头仓位后,有大量止损买盘涌入,但日圆走软的大趋势仍在.

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