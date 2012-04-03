版本:
中国
亚洲 | 2012年 4月 3日 星期二 14:40 BJT

〔澳洲股市〕收升但脱离高位,此前澳洲央行维持利率不变

路透墨尔本4月3日电---澳洲股市周二收盘升幅缩减至0.2%,此前澳洲央行维持利率不变,浇息了市场认为会采取经济刺激举措的希望.

据最新数据,指标S&P/ASX 200指数仅收升7.7点,至4,337.0点,远低于盘初高位4,351.8.大盘周一下跌0.1%,因建筑许可数据疲弱.

澳洲央行表示,成长有些不如预估;并称在考虑降息前,静待通胀数据是审慎的作法.[ID:nSB1468074]

零售类股受创最深,此前公布的2月零售销售数据较预期疲弱.(完)

--编译 戴素萍;审校 龚芳

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐