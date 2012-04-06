〔台湾货币市场〕央行一年期存单加权平均得标利率料在0.878-0.898%

路透台北4月6日电---台湾央行周五午间将标售每月例行的364天期存单,根据路透今日访查六家金融机构,主要预估本次加权平均得标利率中值将落在0.878-0.898%.较上次得标利率持平或微升.

在受访四家本地银行及两家外商银行中,预估得标利率高低点落在0.90%及0.87%.

本次受访的银行多数认为央行已启动调升短率的步伐,在两周内三度调升隔夜拆款代收利率2.8个基点,因此标售气氛与今年来不断破底稍有不同.反映在得标利率上,可望较上次得标利率0.878%往上,但幅度较难拿捏,部分银行认为恐与上月得标利率相去不远,但其他银行认为或扬升最高约2个基点.

"央行释出的讯息已经很明显了,如果大家还下太积极的话,就浪费了央行的美意."一外资银行调度人士称.

不过一家本地银行及一家外银则认为,虽然央行启动引导短率走升,但距离一周实质成交拆借利率仍有约30多基点的差距,且央行收受多属15-30天的短期存单资金,长天期收的依旧不多,对年初需要长期资金配置的银行来说,仍会积极下标,不会离上次得标利率0.878%太远,或在0.87-0.88%之间.

"我觉得要上2基点有点一厢情愿,而且央行真的要升息可能要下半年以后了."另一外资银行资金调度人员说.

不过受访的六家银行均认为,此次标售不致于标破央行15天/30天期存单利率0.87%,央行动作对利率底部仍有止跌效果.

"不会标破0.87%,这样一年期利率就低于15天期,实在太难看了."一本地银行人士称.

上个月标售的364天期存单加权平均得标利率为0.878%,较2月得标利率0.887%下滑,已连续四期跌破央行91天期存单利率0.93%.[ID:nST0508685]

台湾央行于3月底宣布重贴现率维持于1.875%不变,符合市场预期.不过分析师认为,由于台湾有调涨油、电价格议题,令央行密切关注通膨走势,央行下半年或有机会重新踏出升息步伐.[TW-CEN-CMN](完)