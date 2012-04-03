〔路透调查〕台湾3月CPI年增率料升至1.29%,后续料有更多燃料涨价

亚洲橡胶：TOCOM期胶受获利了结打压收跌，追随沪胶跌势
路透东京2月15日 - 东京工业品交易所(TOCOM)橡胶期货周三收跌，因投资人对最近的涨幅锁定利润，受上海期胶疲弱的影响。
* 公布项目:台湾3月消费者物价指数(CPI)年增率
* 公布时间:4月5日(周四)0800GMT
路透预估(年变动率%)
预估中值 预估区间 2月 1月 调查家数
+1.29 +0.94 至 +1.95 +0.25 +2.37 12
观察重点:
--台湾2月通货膨胀率大跌后,3月料将上扬,2月下跌主要是由于农历春节落点与上年度相比差异,所造成的扭曲影响.
--台湾通膨率以亚洲水准而言尚属温和,主要是由于政府对重要商品的价格控制所致,但通货膨胀在台湾是敏感议题,且受到当局密切注意.
--台湾当局2月将2012年CPI年成长率预估调高至1.46%,指因能源成本较高,目前也有迹象显示,通膨议题已取代经济成长疑虑,成为关注焦点.
--台湾中央银行在3月22日季度政策会议上表示,央行的政策考量第一优先在于能源价格上涨的通膨风险.央行3月维持利率不变,重贴现率维持在1.875%,预料央行今年将继续维持利率不变,但若通膨出现急剧上升,可能促使央行最快在9月会议升息.
--台湾当局4月2日放松油价控制,允许油价调涨,平均涨幅10.7%,可能使2012年CPI年增率提高约0.37个百分点.政府亦在规画电费及天然气涨价,未来几个月可能进一步推高CPI.(完)
--编译 蔡美珍;审校 王冠中
路透东京2月15日 - 东京工业品交易所(TOCOM)橡胶期货周三收跌，因投资人对最近的涨幅锁定利润，受上海期胶疲弱的影响。
路透墨尔本2月15日 - 伦敦期铜周三持稳于6,000美元重要关口之上，摆脱美元走高的不利影响，并在全球两大产出地出现供应担忧中找到支撑。
* 标售标的：央行两年期定存单 * 标售时间：周四(16日) * 标售金额：300亿台币 * 预测中值：0.650-0.675% * 受访机构：七家 路透台北2月15日 - 台湾央行周四将标售300亿台币两年期定存单。路透调查中值显示，该两年期定存单 加权平均得标利率料将落在0.650-0.675%，较上次的加权平均标售利率0.705%走低。 路透周三访谈七家金融机构，大区间在0.630-0.710%。 台湾央行上次标售的300亿台币两年期定存单加权平均得标利率为0.705%，该利率大致符合市场预期，并 较上次的标售结果0.502%大幅走高20.3个基点。 以下为交易员看法： --前次标售两年期定存单是在去年12月，当时资金偏紧导致得标利率较上期跳升逾20个基点，这次市场虽 分配不均，但整体仍偏宽松，且近期外资积极汇入，得标利率料下修。 --由于本月并没有两年期存单到期，因此没有到期续作的压力，但目前个别银行间的资金状况不同，去