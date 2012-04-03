路透伦敦4月3日电---以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
欧元/美元:走势在上周高点1.3385美元处停滞,从而回落.在1.3250美元处有次要支撑,但我们认为,要化解立即的上行压力,需要跌破短线支撑1.3118.突破支撑水准后,应可重新聚焦1.3004的近期低点,及更下方的2月低位1.2974/54.若再跌破,将下看1月低位1.2624.
美元/日圆:未能延续涨势,且上探83.40日圆未果,进而跌穿周五低点81.83,暗示会进一步修正,下探81.08及80.11,预计汇价会在此处再次趋稳(该水准为自2月低点起涨走势的50%回档位).中长期而言,我们仍看多,近期颓势仅为修正走势.
美元/瑞郎:守在0.9000瑞郎上方,尝试反弹.市场至少必须收盘站上0.9066,才能消除立即的下行压力.在240分钟线图上有些分歧的情况,今天可能见到市场进行整固.
纽约 当日 今年来 2011年
0708GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
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欧元/美元 EUR= 1.3339 1.3321 +0.14 +3.04 1.2945
美元/日圆 JPY= 82.09 82.07 +0.02 +6.69 76.94
欧元/日圆 EURJPY=R 109.53 109.33 +0.18 +10.00 99.57
美元/瑞郎 CHF= 0.9024 0.9036 -0.13 -3.75 0.9376
英镑/美元 GBP= 1.6032 1.6024 +0.05 +3.20 1.5535
美元/加元 CAD= 0.9895 0.9905 -0.10 -2.92 1.0193
澳元/美元 AUD= 1.0393 1.0408 -0.14 +1.64 1.0225
新西兰元/美元 NZD= 0.8234 0.8236 -0.02 +5.78 0.7784
澳元/日圆 AUDJPY=R 85.350 85.420 -0.08 +8.53 78.640
新西兰元/日圆 NZDJPY=R 67.610 67.600 +0.01 +13.00 59.830
英镑/日圆 GBPJPY=R 131.64 131.51 +0.10 +10.13 119.53
澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2619 1.2627 -0.06 -3.86 1.3126
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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)
--编译 王冠中;审校 蔡美珍
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