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亚洲 | 2012年 4月 3日 星期二 16:03 BJT

〔台湾政经〕二代健保延后至明年元旦上路,以4.91%费率为建议方案

路透台北4月3日电---台湾行政院周二表示,二代健保相关法规将于6月底前完成修订,并延后至明年元旦正式上路.而外界关注的健保费率问题,健保局的建议方案是4.91%,现行费率为5.17%.

行政院发布的新闻稿指出,依照健保局的分析,如果从明年元旦实施二代健保,并采4.91%费率,可以在2016年前维持健保的财务平衡.

至于外界所关心的补充保费问题,新闻稿仅称执行面细节尚待充分准备,未详细说明.

健保局原规划今年7月让二代健保正式实施,但因补充保费规划复杂,遭外界批评此举是仓促上路.

此前本地媒体报导,二代健保补充保费将把单笔超过一定额度的利息所得、兼差收入、股利、租金收入(办公营业大楼出租)及超过4个月的薪资奖金等,都以2%费率扣缴补充保险费.而股利部分也传出除现金股利外,股票股利也拟纳入.

不过扣缴详细方案迄今尚未出炉,劳雇双方对于二代健保上路后要增加多少支出仍难以计算.(完)

--记者 林妙容;审校 屈桂娟

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